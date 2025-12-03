L’ACEB posarà en marxa una Oficina d’Igualtat al Berguedà amb el suport de la Cecot
És un servei de proximitat que oferirà orientació, assessorament i acompanyament especialitzat a les empreses de la comarca en matèria d’igualtat, diversitat i prevenció de l’assetjament
Regió7
Xavier Panés, president de la Cecot i Josep Maria Serarols, president de l’Associació Comarcal d’Empresaris del Berguedà (ACEB) han signat un conveni de col·laboració per posar en marxa la nova Oficina d’Igualtat de l’ACEB, un servei de proximitat que oferirà orientació, assessorament i acompanyament especialitzat a les empreses de la comarca en matèria d’igualtat, diversitat i prevenció de l’assetjament. Durant la signatura han estat presents els secretaris generals de la Cecot i de l’ACEB, Oriol Alba i Núria Piniella, així com la directora de Cecot Formació i Desenvolupament, Eulàlia Martínez i la responsable de l’àrea de Consultoria i Formació a Empreses Anna Gil.
L’acord permet a l’ACEB desplegar una Oficina d’Igualtat pròpia replicant el model i el coneixement desenvolupat per la Cecot al llarg dels darrers anys. La iniciativa compta amb el suport tècnic de la Cecot Formació i Desenvolupament, que aportarà l’expertesa del seu equip consultor, les metodologies de treball i els serveis integrals que ja utilitzen empreses d’arreu del país.
A través d’aquesta col·laboració, “ambdues entitats reforcem el treball en xarxa, un element clau en territoris on la proximitat i la relació directa amb les empreses facilita la generació de confiança i permet adaptar els serveis a les necessitats reals de cada organització”, ha expressat el president de la Cecot qui ha matisat que “nosaltres compartim l’expertesa i coneixements adquirits durant anys pel nostre equip tècnic i l’ACEB ofereix directament el servei a les empreses del Berguedà com a interlocutor de referència i de confiança en el territori.
La nova Oficina d’Igualtat oferirà un conjunt complet de serveis de consultoria i formació per ajudar les empreses del Berguedà a complir la normativa vigent i avançar cap a entorns laborals més igualitaris i inclusius.
Entre els serveis de consultoria destaquem: l’elaboració de plans d’igualtat; auditories retributives, registres salarials i valoració de llocs de treball; protocols d’assetjament sexual i per raó de sexe; protocols LGTBI+ o la implantació i gestió de canals de denúncies. En relació a serveis de formació, el conveni concreta formacions de sensibilització en igualtat de gènere; sobre el funcionament de comissions negociadores i de seguiment del pla d’igualtat; sobre llenguatge inclusiu; diversitat i inclusió; la prevenció de l’assetjament sexual i psicològic o el paper dels comandaments intermedis i de les direccions en la prevenció.
“Aquests serveis responen a les obligacions legals establertes per la Llei d’Igualtat, la Llei 4/2023 LGTBI, la Llei 15/2022 d’igualtat de tracte, la normativa sobre canals de denúncies o el Reial Decret 902/2020 sobre igualtat retributiva”, ha puntualitzat Eulàlia Martínez.
Amb la signatura del conveni “pretenem reforçar el nostre compromís amb el teixit empresarial del Berguedà. D’una banda, millorant el compliment normatiu però sobretot, de l’altra banda, ajudant a reduir les desigualtats i impulsant entorns laborals segurs, respectuosos i inclusius”, ha afirmat el president de l’ACEB qui ha afegit que “la creació de l’Oficina d’Igualtat permetrà a les empreses de la comarca eines i recursos perquè més enllà de donar compliment a la normativa, puguin construir organitzacions més justes, segures i competitives”.
“Tant la Cecot com l’ACEB representem fonamentalment teixit pime i aquestes empreses sovint compten amb uns recursos interns molt ajustats com per poder integrar en els seus processos productius, i en el seu dia a dia, accions de millora social. Aquesta és la nostra funció, esdevenir una eina, un instrument al servei d’aquestes empreses per ajudar-les a fer passes endavant cap als objectius de desenvolupament sostenible”, ha conclòs Panés.
