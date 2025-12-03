Leroy Merlin tancarà la seva botiga de Manresa el 31 de desembre
La decisió respon a la necessitat d’evolucionar cap a espais «més amplis i moderns», asseguren fonts de la multinacional francesa del bricolatge
La multinacional del bricolatge Leroy Merlin tancarà les portes de la seva botiga a Manresa el pròxim 31 de desembre. Fons de l’empresa assenyalen que la decisió respon a la necessitat d’evolucionar cap a espais «més amplis i moderns» que permetin oferir «una experiència de compra més ben adaptada a les seves necessitats».
Les actuals instal·lacions, ubicades al carrer d’Agustí Coll del polígon industrial Els Trullols, presenten una superfície total de gairebé 3.000 metres quadrats. Des de Leroy Merlin, però assenyalen que «en l’actualitat, la botiga de Manresa, donada la seva antiguitat i dimensions, no està alineada amb aquesta ambició i tampoc permet adaptar-la».
Pel que fa als treballadors del centre, la multinacional ha dissenyat «un pla de reubicació» per als empleats que vulguin treballar en altres botigues de la companyia a la regió seguint «el seu compromís amb la creació d’ocupació de qualitat», expliquen.
Quant a possibles empreses en fer-se amb les instal·lacions, de moment no hi ha cap postor sobre la taula que vulgui llogar l’espai. Leroy Merlin Market se situa en uns baixos d’un edifici complex on també hi ha el gimnàs Cube, els restaurants Foster’s Hollywood, Farolillo i Tagliatella, l’hospital veterinari MiVet o la companyia de papereria i material d’empresa Bureau Vallée, entre d'altres.
L’entitat francesa especialitzada en bricolatge, construcció, decoració i jardineria va aterrar a Manresa l’any 2022 com a Leroy Merlin Compact fruit de la fusió amb Akí Bricolaje, que va inaugurar el centre el 2009. Ambdues cadenes, que van començar el pla d’integració el 2018, pertanyen al Grup Adeo, el tercer grup mundial del sector de la venda de consum pel bricolatge i la decoració. El primer establiment Akí a l’estat espanyol va obrir portes l’any 1998 i es va instal·lar al centre comercial Baricentro de Barberà del Vallès.
Leroy Merlin compta amb 18 botigues a Catalunya i més de 2.300 empleats. En el conjunt d’Espanya són prop de 140 els centres que té oberts. Va tancar l’any 2024 amb una facturació de 3.590 milions d’euros, la qual cosa suposa un increment de les vendes del 5,2% respecte a l’any anterior.
Aquesta decisió arriba pocs mesos després que l’empresa de fabricació de mobles i objectes per a la llar Ikea anunciés que està estudiant la possibilitat d’obrir a la capital del Bages una Pop-Up Store, una botiga efímera, per avaluar els resultats obtinguts i, a partir d’aquestes dades, prendre una decisió sobre la seva continuïtat a Manresa. Amb aquest tancament, al gegant suec se li obre un espai per situar la seva botiga.
