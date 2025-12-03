Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Sense dret a vaga

Només un 15% dels subinspectors dels Mossos es queden finalment a casa en protesta per un salari insuficient

Els impulsors de la protesta asseguren que la majoria de sol·licituds d’assumptes personals han sigut denegades per frustrar la mobilització

«Es tractava d’una acció simbòlica i creiem que ha donat resultat», mantenen alguns dels comandaments policials que s’han quedat a casa

Dos agents dels Mossos, al barri del Raval

Dos agents dels Mossos, al barri del Raval / Jordi Cotrina

Guillem Sánchez

Barcelona

Als Mossos d’Esquadra hi ha més de 400 subinspectors. Més de 300 formen part d’una plataforma reunida en un grup de Whatsapp que havia acordat no acudir a la feina aquest dimecres en protesta per un salari que consideren insuficient en comparació amb la càrrega de responsabilitats que exerceixen. Però finalment, segons fonts de la policia catalana, només s’han concedit 60 permisos d’assumptes personals, un 15% del total.

Els impulsors de la protesta asseguren que els seus superiors han frustrat la mobilització denegant la majoria de sol·licituds d’assumptes personals que havien demanat per a aquest dimecres els subinspectors.

Sense dret a vaga

Els agents d’un cos de seguretat no tenen reconegut el dret a fer vaga. Per aquest motiu, els subinspectors havien anunciat la seva intenció de no acudir a la feina sol·licitant un dia d’assumptes personals. Però, segons expliquen alguns dels subinspectors contactats per El Periódico, del mateix grup editorial que Regió7, els seus superiors han denegat molts d’aquests permisos argüint que s’havien demanat sense els 10 dies d’antelació que són necessaris.

«Mai m’han denegat un permís d’assumptes personals tot i que ho demanés el dia abans, ara ho han fet per boicotejar la protesta», explica un responsable de seguretat ciutadana en una de les comissaries més importants de la corona metropolitana.

«Han denegat els permisos per impedir que complíssim amb l’objectiu de no treballar, però l’objectiu s’ha complert, en el fons era una protesta simbòlica i el missatge ha arribat. Esperem que ara ens prenguin més seriosament», afirma el cap d’una unitat d’investigació de Barcelona.

