Quatre grans municipis de la Catalunya central no hauran de tenir ZBE al gener gràcies a la millora de la qualitat del seu aire
Territori actualitza la llista de localitats que superen els límits permesos per NO2, partícules i ozó
ACN
Quatre municipis de la Catalunya central -Igualada, Olesa de Montserrat, Martorell i Esparreguera- no hauran de tenir Zona de Baixes Emissions (ZBE) al gener gràcies a la millora de la qualitat del seu aire, segons ha avançat '3catinfo' i han confirmat fonts del Departament de Territori a l'ACN. La llei del canvi climàtic aprovada pel govern espanyol el 2021 establia l'obligació d'implantar ZBE als municipis d'entre 20.000 i 50.000 habitants que superessin els límits marcats per al diòxid de nitrogen i per partícules. Posteriorment, el Govern va aprovar un decret l'any passat que hi afegia l'ozó i que establia que la Generalitat havia de fer una revisió anual del compliment dels valors. Amb l'anàlisi fet aquest any, hi ha 24 municipis catalans que inicialment havien de tenir ZBE al gener que en queden exclosos.
El decret de la Generalitat, a través del qual es va aprovar el Pla de qualitat de l'aire, concreta que les ZBE s'han d'implantar on es donin superacions del valor límit o del valor objectiu. A la pràctica, això afegeix l'ozó, ja que és el que té establerts valors objectius, mentre que l'NO2 i les partícules tenen valors límit. Així, el text el que fa és ampliar l'obligació d'implantar aquestes zones també als municipis que presenten superació per ozó, concretant cinc anys de superació.
En paral·lel, una disposició addicional del decret diu que el Departament de Territori ha de revisar i actualitzar el llistat anualment en funció de les superacions dels límits i dels valors objectius. D'acord amb això, la conselleria ha revisat el llistat dels municipis que han de tenir habilitada la ZBE per a l'any vinent i ha conclòs que 24 municipis queden exclosos d'aquesta obligació, ja que en l'anàlisi de la mitjana 2020-2024 no presenten superacions. Aquests municipis són Barberà del Vallès, Castellar del Vallès, Les Franqueses del Vallès, Montcada i Reixac, Ripollet, Sant Quirze del Vallès i Santa Perpètua de Mogoda (Vallès), Calafell (Baix Penedès), Cambrils (Baix Camp), Esparreguera, Martorell, Olesa de Montserrat, Sant Andreu de la Barca (Baix Llobregat), Figueres (Alt Empordà), Igualada (Anoia), Palafrugell, Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà); Salou, Vila-seca (Tarragonès); Sant Pere de Ribes, Sitges (Garraf), el Vendrell (Baix Penedès) i Vilafranca del Penedès (Alt Penedès).
38 municipis amb ZBE
Així, són 38 municipis catalans els que sí que hauran d'implantar una ZBE l'1 de gener, 23 dels quals de més de 50.000 habitants i 15 de més de 20.000. Aquests últims són Amposta (Montsià), Banyoles (Pla de l'Estany), Esplugues de Llobregat, Gavà, Molins de Rei, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern, Sant Vicenç dels Horts (Baix Llobregat), Manlleu, Vic (Osona), Olot (Garrotxa), Salt (Gironès) Sant Adrià de Besòs (Barcelonès) i Tortosa (Baix Ebre). D'aquests, 10 ja estaven obligats per la llei espanyola i cinc més queden inclosos pel decret català -Amposta, Banyoles, Olot, Salt i Tortosa-.
