Retards a l'R4 per la presència d'un "animal de gran mida" entre Terrassa i Sabadell Sud
Renfe no especifica si es tracta d'un porc senglar com va passar fa uns dies a Cerdanyola del Vallès
ACN - Redacció
Granollers
Matí marcat pels retards a l'R4. Els trens de l'R4 circulen per via única entre Terrassa i Sabadell Sud per la presència d'un animal "de gran mida" en aquest tram, segons informa Renfe, que no concreta si es tracta d'un porc senglar com va passar fa uns dies a Cerdanyola del Vallès.
Els trens poden incrementar el temps de recorregut en apropar-se al punt afectat.
