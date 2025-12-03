Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Retards a l'R4 per la presència d'un "animal de gran mida" entre Terrassa i Sabadell Sud

Renfe no especifica si es tracta d'un porc senglar com va passar fa uns dies a Cerdanyola del Vallès

Un tren de la línia R4, a la sortida de l'estació de Manresa / ARXIU/OSCAR BAYONA

ACN - Redacció

Granollers

Matí marcat pels retards a l'R4. Els trens de l'R4 circulen per via única entre Terrassa i Sabadell Sud per la presència d'un animal "de gran mida" en aquest tram, segons informa Renfe, que no concreta si es tracta d'un porc senglar com va passar fa uns dies a Cerdanyola del Vallès.

Els trens poden incrementar el temps de recorregut en apropar-se al punt afectat. 

