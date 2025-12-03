PLA ESPANYA AUTO 2030
Sánchez vol impulsar la fabricació de cotxes elèctrics barats a Espanya
El president del Govern anuncia el nou pla d’ajudes Auto Plus el 2026 per a la compra de cotxes elèctrics que gestionarà l’Executiu central i no les comunitats autònomes com fins ara, per evitar retards en l’arribada dels diners als compradors
David Page
El Govern i la indústria del motor s’uneixen per llançar una estratègia conjunta per impulsar al màxim el sector del motor en els pròxims anys i orientar-lo a la fabricació i venda de vehicles elèctrics com la seva gran oportunitat de futur. El president del Govern, Pedro Sánchez, ha aprofitat la presentació del nou full de ruta per a la indústria de l’automòbil per fer una defensa a ultrança del cotxe elèctric, per reivindicar la necessitat d’innovar i fabricar aquests vehicles a Espanya i per aconseguir que aquests cotxes elèctrics siguin, per fi, assequibles en el preu.
«Hem de trepitjar l’accelerador del cotxe elèctric», ha sentenciat Sánchez davant directius de la indústria del motor en la presentació del Pla Espanya Auto 2030. «Espanya no baixarà del cotxe elèctric […]. «L’any 2050, tots els vehicles seran elèctrics. Els que avui reneguen del Pacte Verd, s’equivoquen. Espanya no farà ni un pas enrere, perquè ens hi va la vida», ha remarcat, mentre reclamava a la indústria orientar els seus esforços a dissenyar i fabricar nous models elèctrics «prou econòmics perquè els ciutadans se’ls puguin permetre».
Fabricació i també disseny nacionals, vendes a Espanya i també mitjançant l’exportació massiva i també abaratiment dels vehicles per fer-los accessibles a una majoria de conductors. Sánchez ha insistit en la necessitat d’emular la història de l’antic Seat 600, que va servir per popularitzar la compra de cotxes a Espanya, i fer-ho ara amb la nova indústria del vehicle elèctric.
«L’objectiu és fabricar cotxes assequibles i aconseguir preus competitius», ha remarcat el president, apuntant que continua sent una realitat que la compra d’un cotxe elèctric és encara molt més cara que un model de combustió. «Necessitem fabricar cotxes que siguin assequibles per a la classe mitjana i treballadora. Sense costos competitius allunyarem la classe mitjana i treballadora del pacte verd».
Nou pla d’ajudes
Per afavorir aquests preus assequibles i com a incentiu, el president del Govern ha anunciat el llançament d’un nou pla d’ajudes directes per la compra de cotxes elèctrics. El nou Pla Auto Plus, dotat amb 400 milions d’euros en ajudes directes a la compra de vehicles elèctrics el 2026, estarà gestionat directament per l’Executiu central i no per les comunitats autònomes (com passava fins ara amb els successius plans Moves, que han acumulat problemes de gestió i retard en les entregues dels diners als compradors).
A més del nou programa d’ajudes directes, el Pla Espanya Auto 2030 comportarà la posada en marxa per part del Govern d’un paquet de mesures valorat en 1.280 milions d’euros per impulsar la demanda del vehicle elèctric a Espanya. Una altra de les mesures comunicades pel president del Govern ha sigut una nova dotació de 580 milions per al Pla del Vehicle Elèctric i Connectat (Perte VEC), a fi d’impulsar la indústria des de la seva cadena productiva fins al desenvolupament de les fàbriques i per millorar la innovació i la competitivitat del sector.
Finalment, Sánchez ha anunciat que l’any vinent el Govern impulsarà la posada en marxa d’un nou Pla Moves Corredors, amb 300 milions d’euros, que contribuirà al desplegament de punts de recàrrega a les denominades ‘zones ombra’, és a dir aquelles carreteres on encara no es compta amb una xarxa d’infraestructures de càrrega.
