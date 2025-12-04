Austràlia, l'amiga internacional dels porcs catalans
L'Administració, el sector i els analistes estudien si són vàlides les mesures contra els aranzels xinesos de setembre per reduir l'efecte de la crisi actual per la pesta
Administracions i agents del sector estan buscant idees per mitigar els efectes de la crisi desencadenada per la pesta porcina africana a la demarcació de Barcelona. Els ajuts econòmics i l'assessorament jurídic que ahir va prometre el conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig i Molist, en una entrevista concedida a Regió7 compliran la seva funció. Però els productors necessiten solucions de major abast i continuïtat. Per aquesta raó, molts professionals i analistes demanen que s'accelerin les alternatives plantejades quan la Xina va incrementar els aranzels a la producció estatal.
La pesta a Barcelona ha portat les autoritats d'un abundant grup de països d'arreu a prohibir l'entrada procedent de l'Estat espanyol. Aquestes nacions són:
- Armènia
- Bielorússia
- Bolívia
- Bòsnia i Hercegovina
- Brasil
- Cap Verd
- Canadà
- Xile
- Colòmbia
- Costa Rica
- Cuba
- Equador
- EUA
- Filipines
- Ghana
- Guatemala
- Hondures
- Japó
- Kazakhstan
- Kirguizistan
- Malàisia
- Mèxic
- Namíbia
- Nicaragua
- Paraguai
- Perú
- República Dominica
- Rússia
- Sèrbia
- Singapur
- Seychelles
- Sud-àfrica
- Tailàndia
- Taiwan
- Ucraïna
- Uruguai
- Veneçuela
- Vietnam
Altres països, com la Xina, Corea del Sud i el Regne Unit han limitat les restriccions a la carn d'animals criats a Barcelona, considerant que els primers porcs senglars localitzats sense vida per culpa de la malaltia estaven a Collserola.
El Govern espanyol, després d'una reunió sectorial pels impostos xinesos al porc europeu que van entrar en vigor el 10 de setembre de 2025 i que va ser dirigida per la secretària general de Recursos Agraris i Seguretat Alimentària, Ana Rodríguez, va especificar que les taxes "de competència deslleial" oscil·laven entre el 15,6% i el 20% per a les empreses exportadores estatals, i que arribaven al 62,4% en altres casos de la Unió Europea (UE).
Com en aquesta ocasió, el Ministeri del ram va enviar a la indústria càrnia un missatge de tranquil·litat i va garantir que faria costat a les empreses afectades. No en va, Espanya és la tercera potència productora de porcí a escala mundial, després de la Xina i els Estats Units, i primera de la UE, amb una producció anual que supera els 4,9 milions de tones de carn de porc, segons les dades més recents, de 2024.
Aquella vegada, l'Executiu central ja va recordar que la Xina és el principal destí extracomunitari del porcí espanyol, amb exportacions que l'any passat van anar més enllà dels 1.097 milions d'euros, el que equival a l'11,2% de la producció nacional. Quant als nous mercats exteriors, l'Administració va destacar llavors l'obertura d'Austràlia "a la carn de porcí sotmesa a tractament tèrmic", element presentat llavors com "una resposta a una demanda històrica".
En la reunió es va lloar el paper de les Organitzacions Interprofessionals Agroalimentàries com a espais de diàleg i coordinació que contribueixen a la transparència i la sostenibilitat del sector mitjançant eines com les extensions de norma. Entre elles, es va subratllar l'extensió de normes de l'Organització Interprofessional Agroalimentària del Porcí de Capa Blanca (Interporc).
