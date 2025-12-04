ENERGIA
El Govern llança una tria massiva d’elèctriques ‘fantasma’ i ordena l’expulsió de 40 empreses en un any
El Ministeri per a la Transició Ecològica accelera la neteja del registre de companyies energètiques i activa una onada d’inhabilitacions de desenes de comercialitzadores de llum sense cap activitat i per infraccions sobre les seves obligacions econòmiques i operatives
David Page
El Govern ha posat en marxa una gran tria en el registre de comercialitzadores de llum a Espanya per expulsar ungran nombre de companyies energètiques sense cap activitat o amb operacions irregulars. El Ministeri per a la Transició Ecològica està ordenant la inhabilitació de desenes d’elèctriques ‘fantasma’ (sense cap client) i d’elèctriques ‘pirata’ (que incompleixen les obligacions de garanties econòmiques o operatives) en una estratègia de neteja a l’enorme llistat de companyies suposadament operatives al mercat espanyol.
El Ministeri comandat per la vicepresidenta Sara Aagesen ha ordenat la suspensió de 40 comercialitzadores elèctriques en els últims dotze mesos, segons la documentació oficial a què ha tingut accés EL PERIÓDICO. Només en els últims dos mesos s’han acumulat una desena d’expulsions del mercat elèctric nacional.
El motiu de la immensa majoria de les inhabilitacions és la inactivitat total de les empreses durant un any, però en una desena de casos la suspensió és perquè les companyies incomplien les obligacions de comprar prou energia per garantir el subministrament dels seus clients, per no pagar les despeses del sistema elèctric que els corresponia o per no disposar de les garanties econòmiques preceptives.
Espanya és, amb diferència, el país europeu amb més nombre de comercialitzadors elèctrics, com a conseqüència que no s’exigeix una llicència administrativa prèvia i no s’estableixen barreres d’entrada al negoci com passa en altres mercats de la UE. Enel registre de la Comissió Nacional dels Mercats i de la Competència (CNMC) ara mateix figuren com a donades d’alta unes 555 companyies. Però no totes les empreses estan realment operatives.
L’últim informe de la CNMC sobre els mercats energètics minoristes apunta que fa un any hi havia només 416 comercialitzadores realment actives. Es consideren companyies actives les que tenen almenys un client i que compren energia per cobrir el seu subministrament. La normativa vigent estableix que el Ministeri per a la Transició Ecològica ha d’inhabilitar les comercialitzadores que no presenten cap activitat durant un any.
Però es tracta d’un procés administratiu complex que ha fet que durant anys el Govern no hagi presentat una postura proactiva per posar ordre al sector. I és que per aprovar la inhabilitació per inactivitat, la Direcció General de Política Energètica i Mines ha de contrastar, d’una banda, amb la CNMC que la comercialitzadora no té cap client; i, de l’altra, ha de comprovar amb Red Eléctrica de España (REE), gestor del sistema elèctric, i amb l’Operador del Mercat Ibèric de l’Energia (OMIE), el gestor del mercat majorista elèctric, que les companyies efectivament fa més d’un any que no compra energia.
De les gasolineres a les elèctriques
El Govern es llança a posar ordre al mercat elèctric promovent l’expulsió de companyies ‘fantasma’ o amb activitats irregulars, emulant la batalla que ha emprès en els últims anys també el sector dels hidrocarburs per posar límit al frau a les gasolineres. El Ministeri per a la Transició Ecològica ha intensificat l’expulsió del sector de les trames d’empreses pirata que no compleixen la normativa en el negoci de les gasolineres.
El sector de les gasolineres s’ha vist colpejat en els últims anys a Espanya per un frau massiu en la venda de combustibles. Fa temps que les grans petroleres denuncien l’entrada del «crim organitzat» a través d’empreses pirata que rebenten el negoci tirant els preus gràcies a eludir el pagament d’impostos i d’altres recàrrecs obligatoris.
Entramats empresarials amb múltiples intermediaris testaferros que van tancant societats quan són descobertes i reprenen la seva activitat fraudulenta amb un altre nom. I tot i que l’activitat il·lícita s’ha moderat clarament en els últims mesos, continua sent un motiu d’alta preocupació per a les companyies del sector i ha deixat un trencat milmilionari després d’anys amb aquestes empreses campant al seu aire.
El frau en la venda de combustibles ha començat a frenar-se, d’una banda, per l’enorme focus mediàtic generat entorn d’aquestes pràctiques irregulars després de la detenció i imputació en un presumpte frau milionari d’hidrocarburs de Víctor de Aldama, l’aconseguidor de la trama de corrupció del denominat cas Koldo; de l’altra, per l’enduriment de la guerra oberta pel Govern contra les trames d’empreses pirata mitjançant la inhabilitació de grans operadors petrolífers.
L’Executiu ha aprovat un any la inhabilitació definitiva d’una vintena de grans operadors majoristes d’hidrocarburs per faltes greus en la seva activitat, segons s’ha anat publicant al BOE en els últims mesos. I l’Executiu prepara una altra onada de suspensions totals d’empreses amb activitats irregulars, i ja ha resolt la inhabilitació temporal d’altres grups del sector per no comptar amb els requisits per poder operar o per incompliment de les obligacions legals en relació amb l’ús de biocombustibles. Un pas previ al qual previsiblement el seguiran inhabilitacions definitives per a aquestes companyies.
