La CE amplia el perímetre de zona infectada per la pesta porcina africana fins a 91 municipis però deixa fora Osona
Les mesures de control de Brussel·les s'aplicaran fins al 28 de febrer
ACN
La Comissió Europea ha ampliat el perímetre de zona infectada per a la Pesta Porcina Africana (PPA) fins a 91 municipis. Brussel·les ha publicat dijous el llistat de poblacions on fins al pròxim 28 de febrer s'hauran d'aplicar "mesures d'emergència provisionals" per contenir la malaltia i ressalta que, tot i pertànyer a la demarcació de Barcelona, no hi apareix Osona. Tampoc hi ha el Segrià. El Govern havia fixat el perímetre en una setantena de municipis. La CE no distingeix entre zona infectada i zona de vigilància i detalla que les mesures de control s'hauran d'aplicar en 23 municipis del Vallès Occidental, 20 del Vallès Oriental, 27 del Baix Llobregat, 5 del Barcelonès, 10 del Maresme, 2 de l'Alt Penedès, 2 de l'Anoia i 2 del Bages.
L’extensió se situa sobretot al Vallès Oriental, amb la inclusió al perímetre de l’Ametlla del Vallès, la Llagosta, Mollet del Vallès; i al Baix Llobregat amb Martorell, Sant Just Desvern, Collbató, Cornellà de Llobregat i Viladecans. També s’amplia la zona infectada al Vallès Occidental, en concret a Sant Feliu de Codines i Sant Fost de Campsentelles. La Comissió també afegeix Cabrils, Òrrius, Premià de Dalt i Premià de Mar com a nous municipis del Maresme de l'espai restringit per PPA.
D’altra banda, manté les restriccions a municipis que ja havia assenyalat la Generalitat entre els quals hi ha Barcelona, Badalona, l’Hospitalet de Llobregat, Granollers, Sabadell, Terrassa, Santa Perpètua de Mogoda, Montcada i Reixac, Cerdanyola del Vallès, Sant Cugat del Vallès, Rubí, Castellbisbal, Olesa de Montserrat, Sant Boi de Llobregat, Gelida i Sant Llorenç d’Hortons, Masquefa, Castellbell i el Vilar, Mura i Rellinars, entre altres.
La decisió que la Comissió Europea ha fet pública aquest dijous limita des de quines zones no es pot exportar cap a altres països europeus i pot afectar el tipus de regionalització que apliquin tercers països. Regionalitzar al màxim possible la zona infectada era una de les peticions del sector porcí que veu limitades les vendes a l’exterior pel brot de la malaltia.
D’aquesta manera, explotacions situades a Osona -la segona comarca del país amb més explotacions porcines- podran exportar a la resta de països del club comunitari. El sector porcí concentra un terç de l'economia osonenca, però si es té en compte tota la cadena de valor representa un 55% del total de facturació i un 17% dels llocs de treball.
Alguns països extracomunitaris amb acords de regionalització apliquen la mateixa zona que dicti la UE -com el cas del Regne Unit- o la que van triar, com el cas de la Xina, que opta per la demarcació de Barcelona sencera. En total, les vendes del sector porcí de les comarques barcelonines al gegant asiàtic s’eleven a les 1.000 tones, que equivalent a 206 milions d’euros segons dades del 2024.
Arran del brot, Espanya ha perdut la consideració de país lliure de PPA, estatus que es recupera 12 mesos després de l’últim cas confirmat. Tots els casos de positius s'han trobat en senglars i fora de les 39 explotacions que hi ha al radi d'infecció. Les autoritats han afirmat des del primer moment que l’impacte econòmic seria important, especialment entre les exportacions de carn de porc a països de fora de la Unió Europea, que s'eleven per sobre dels 1.000 milions d’euros.
La presència de brot ja ha provocat una baixada del preu del porc i ha complicat la situació a les explotacions i als escorxadors. Col·lectius com Unió de Pagesos van avisar que el sector del porc s’havia de salvar “sí o sí” per la importància que representa per la indústria agroalimentària.
Davant les peticions del sector afectat per la crisi sanitària, el Govern va anunciar aquest dilluns que activava el primer paquet d’ajuts amb una línia de 10 milions ampliables a 10 més perquè els ramaders puguin fer front a les conseqüències de la pesta porcina africana.
