La Pirata Brewing, de Súria, millor cervesera de l’any 2025 al Campeonato Nacional de Cervezas
Després de triomfar en les dues primeres edicions del Campeonato Nacional de Cervezas (2015 i 2016), la surienca La Pirata Brewing torna a coronar-se com a Millor Cervecera de l’any 2025 en l’11.ª edició d’aquest certamen. La bagenca ha mantingut la seva presència al podi durant pràcticament totes les edicions del Campeonato. En aquesta ocasió, La Pirata ha aconseguit set medalles en categories diverses, fet que "demostra la versatilitat i el compromís amb la qualitat", segons afirmen fonts de la cervesera. Així ha estat or a la categoria Brown British Beer amb Authentic Porter, plata a Amber & Brown American Beer amb Sansa, or a American Porter And Stout amb Black Block, plata a la categoria Wild & Sour Ale amb Oblivion Xot, or a Fruit Beer per Upside Down, or a Wood Beer per Demoniac, i plata a Non-Alcoholic Beer per Unchained.
Segons la cervesera "aquest bagatge de medalles reflecteix la consistència de La Pirata i el seu compromís per explorar l’ampli ventall de possibilitats que ofereix la cervesa artesana". Més concretament, Aran Leon, fundador de La Pirata, assegura que "guanyar aquest premi després de tants anys és una sensació indescriptible. Hem quedat en el podi en moltes edicions, i tornar a ser reconeguts com la millor cervesera ens omple d’orgull i d’energia per seguir creant cerveses que emocionin. Aquest premi és també un reconeixement a tot l’equip que treballa cada dia amb passió i dedicació."
El reconeixement arriba en un moment "especial" per a La Pirata, ja que fa només unes setmanes, la cervesera va celebrar el seu 10è aniversari amb el festival The Brewers Calling a Manresa, un esdeveniment que va reunir algunes de les millors cerveseres del món. A més, la cervesera es troba actualment immersa en plena reforma de les seves instal·lacions, amb l’objectiu de crear un espai que permeti afrontar els nous reptes de creixement que té la marca
La cervesera està creant un taproom (zona de degustació) amb una oferta gastronòmica amb què aspira a ser "referent en l'oferta gastronòmica del Bages".
