Dos germans recuperen l’esplendor vitivinícola a Castellfollit del Boix
A través del projecte Entrebosc, Ferran i Enric Forn ofereixen experiències enoturístiques i esdeveniments únics i exclusius a la finca Mas Pubill
És un negoci familiar que prioritza la qualitat sobre la quantitat
La vinya ha deixat al Bages un llegat de valor incalculable. Un patrimoni històric, paisatgístic i enològic que els germans Ferran (1997) i Enric (1995) Forn, amb l’empenta del seu pare, van decidir recuperar a Castellfollit del Boix, concretament a la vall de Grevalosa. El seu pare va heretar la finca Mas Pubill el 2005, datada de mitjans del segle XV, i els seus fills es van dedicar des del 2014 a preparar el terreny per recuperar part de l’esplendor vitivinícola que la zona havia posseït durant la segona meitat del XIX. D’aquí va néixer el projecte Entrebosc, que combina les experiències enoturístiques amb esdeveniments únics i exclusius a la masia.
L’equip l’integren el dos germans, amb el suport de la seva germana Violeta i algun treballador. El Ferran gestiona més la part relacionada amb els esdeveniments, mentre que l'Enric és viticultor. Tanmateix, en Ferran assegura a Regió7 que “és un projecte petit en què a tots ens toca fer de tot”. I és que el valor que defineix aquest projecte familiar és la plena dedicació a un negoci de producció pròpia que prioritza la qualitat sobre la quantitat i que porten anys cultivant i madurant.
Aquest intangible i la possiblitat de conèixer de primera mà com és el seu dia a dia a la vinya, el celler i la masia el converteixen en un indret molt atractiu per a qualsevol visitant. Un aspecte que han treballat al màxim amb la difusió a les xarxes de contingut original protagonitzat pels dos germans. A través de vídeos, fotos i altres propostes mostren les interioritats, els secrets i la feina al camp, sobretot amb la finalitat d’atraure el públic més jove. “Volem donar a conèixer moltes parts que la gent desconeix i que en el nostre cas és essencial perquè estem en totes les fases del procés”, explica.
Un paratge de vi
Per entendre la importància de la marca Entrebosc convé posar-la en context. La vall de la Grevalosa és un entorn muntanyós envoltat per bosc -d’aquí el nom del celler- on es conserven quatre cups enrajolats, una tina de pedra seca, barraques de vinya i parets de pedra que aguanten les feixes. L’època de màxima esplendor va ser durant la segona meitat del XIX, amb una capacitat total d’uns 200.000 litres de vi.
Actualment, treballen cinc hectàrees de terreny per als seus vins monovarietals i ecològics. Cultiven la varietat del Picapoll Blanc, Cabernet, Mandó, Sumoll i Garnatxa, entre d’altres. La seva producció de vi aquest any, estima Ferran Forn, superarà les 10.000 ampolles.
També disposen de la varietat d’olivera del Bages, la Corbella, elaboren la mongeta de Castellfollit del Boix i tenen camps de blat.
La comercialització dels seus productes queda complementada amb el Mas Pubill, una masia per a esdeveniments que ha estat restaurada respectant la seva arquitectònica original. L’edifici consta de cinc espais diferenciats (l’era, la sala, el molí, el jardí i el celler) per celebrar casaments, aniversaris, sopars, jornades i tota mena d’actes adaptats a la proposta dels clients.
Enguany, més de 3.000 persones hauran passat per la masia per gaudir d’aquesta tipologia d’esdeveniments. A aquesta xifra se li ha de sumar els visitants que participen en les sessions d’enoturisme dels caps de setmana, que consisteixen en un tast de vins i una visita a la finca, i les propostes especials com les notes de tast (música, tapes, copes i sopar), que ha aplegat uns 400 assistents en les dues jornades celebrades.
Al llarg dels anys han existit esdeveniments molt diversos, des d’espectacles amb gegants a rapinyaires o fins i tot allotjaments efímers com tipis. Tot són propostes que han nascut de les idees dels clients, i ells les escolten i les adapten. Per a l’organització de les activitats, no tenen exclusiva amb cap proveïdor, però tots els que venen “han d’oferir un servei de qualitat” perquè cada detall sigui una experiència inoblidable. “Qualsevol xarxa professional que tingui l’interès de venir ha de sumar, sobretot amb el càtering i organització”, subratlla en Ferran.
També remarquen l’acompanyament constant: són presents durant tot el procés perquè els clients no se sentin desatesos en cap moment.
De cara al futur, estan treballant a oferir noves activitats d’enoturisme i a seguir promocionant esdeveniments puntuals com el Tardeig i les Notes de Tast. A la primavera, estan preparant noves experiències més vinculades amb la natura i l’entorn, com jornades amb banys de bosc o sessions de ioga, sempre relacionades amb el món del vi, que és el fil conductor de totes les activitats.
