El Gremi d'Automoció de Catalunya es presenta al Berguedà en la primera trobada de tallers de la comarca
La jornada, organitzada amb la col·laboració de l'ACEB, tenia com a objectiu donar a conèixer el gremi als professionals de la comarca
El Gremi d’Automoció de Catalunya (GAC) va celebrar aquest dijous la primera Trobada de Tallers del Berguedà, que va tenir lloc a la seu de l’ACEB (Associació Comarcal d’Empresaris del Berguedà). L’acte va reunir una trentena de professionals de l’automoció, en el que va ser alhora un primer contacte "molt positiu", segons fonts de la patronal, entre els tallers de la comarca i el Gremi.
A diferència d’altres convocatòries territorials, aquesta trobada tenia com a objectiu principal donar a conèixer el Gremi als professionals del Berguedà. Així, s'hi van presentar els serveis i el suport que l’entitat pot oferir a les empreses del sector. La sessió va permetre exposar els reptes actuals de la reparació i manteniment de vehicles, així com els canvis normatius que afecten la gestió diària dels tallers.
També s'hi van abordar qüestions com la garantia de reparació i l’ús de recanvis nous i de segona mà, un àmbit que sovint genera dubtes entre els professionals. Igualment, es va presentar el sistema VeriFactu, la nova eina de control fiscal que els tallers hauran d’implementar pròximament. Tot i que la seva entrada en vigor s’ha posposat aproximadament dos anys, el Gremi va remarcar la importància d’"avançar en la preparació amb formació i suport tècnic per garantir una adaptació adequada quan el sistema sigui obligatori".
A més, l’ACEB va aprofitar la trobada per donar a conèixer també els seus serveis als assistents, el suport empresarial i els recursos que l’entitat posa a disposició de les empreses del Berguedà.
En definitiva, valora la patronal la trobada va servir "per compartir inquietuds, establir sinergies i obrir un nou espai de relació entre els tallers del Berguedà i el Gremi, amb la voluntat de continuar treballant plegats per reforçar i professionalitzar el sector al territori"
L’acte es va tancar amb un espai de networking per afavorir l’intercanvi d’experiències.
