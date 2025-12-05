Les comarques de la Catalunya central apleguen 834 explotacions de porcí
Quatre empreses concentren pràcticament el 30% de les instal·lacions i un terç de les unitats ramaderes de la regió nEl Bages acumula bona part de granges del territori, amb un total de 239
Les comarques centrals concentren un total de 834 explotacions de porcí, segons el registre d’explotacions ramaderes del departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat. Això suposa el 17% del total d’explotacions a Catalunya. De les 834, 827 estan dedicades a la producció i reproducció (quatre, amb una capacitat reduïda) i set són escorxadors: Mafriseu de la Seu d’Urgell; Matadero Frigorífico Avinyó, a Avinyó; Mafrica i Macoba a Sant Joan de Vilatorrada; l’Escorxador del Moianès de Moià; l’Escorxador Pla del Ros de Nàvès i l’Escorxador de Torà.
Del total d’explotacions al territori, 239 estan ubicades al Bages; 21, al Berguedà; 190, al Solsonès; 94, a l’Anoia; 63, al Moianès; 25, a l’Alt Urgell; i 3, a la Cerdanya.
Per nombre d’explotacions, les principals empreses del sector a aquestes comarques són Granges Terragrisa (86), controlada pel Grup Tarradellas, amb seu social a les masies de Voltregà i segona companyia a Catalunya amb més capacitat de cria de porcs; la gironellenca Catalana de Pinsos (79), segona empresa amb més facturació global al Berguedà, amb 44,9 milions el 2023; l’osonenca Pinsos Sant Antoni (55); i la santfruitosenca Agropecuària Catalana (49), amb una facturació, el 2023, de 207 milions d’euros. Aquestes quatre empreses controlen 269 explotacions de les 834 d’aquestes set comarques, pràcticament el 30% del total, i 54.000 unitats ramaderes majors (URM), gairebé un terç de les 153.789 que figuren registrades a les comarques de la Catalunya central. Al conjunt del país, en consten 1,04 milions.
La Granja Masia Puig, a Torà, consta en el registre com la que disposa de més unitats ramaderes majors, amb 1.152, seguida de Granja Sant Bernabè d’Òdena, amb 99, Planots, d’Olius, amb 996; la Granja Rovira d’Avinyó (977); Jaumandreu de Fonollosa (935), la Granja Tatxé II de Pujalt (894); Cor de Roure a Olius (864); Can Gironella de la Clau de Veciana (843); Punsic 2 d’Avinyó (839) i Molí d’Anfesta de la Molsosa (843). Excepte la Granja Rovira i Molí d’Anfesta, dedicades a a la producció mixta, la Jaumandreu de Fonollosa, especialitzada en la transició de garrins, i la Punsic-2, que es dedica a la producció de garrins, la resta figuren classificades com a explotacions d’engreix.
Als quatre municipis de la regió (Mura, Castellbell i el Vilar, Masquefa i els Hostalets de Pierola) que han estat inclosos al perímetre de zona infectada per la pesta porcina africana, només consten al registre de la Generalitat dues explotacions a Castellbell i el Vilar, Cal Carné i Cal Domingo.
- Es troba amb un grup de cabres salvatges a Montserrat i demana consell a ChatGPT: 'Estem aturats al mig de la muntanya i no sabem què fer
- Condemnats a penes de presó dos metges que es van deixar una tovallola a l’abdomen d’una pacient
- Aliança Catalana irromp amb trencadissa a Berga
- Identifiquen el cadàver d'un jove que va aparèixer ofegat amb un cinturó de pedres en una cala de Lloret de Mar el 2018
- Leroy Merlin tancarà la seva botiga de Manresa el 31 de desembre
- Dos ferits en cedir el sostre de l'estació d'autobusos de Manresa: els afectats són un operari i un usuari a qui li ha caigut l'home a sobre
- Els caçadors s'activen a Castelladral per contenir la pesta porcina però demanen al Govern ajuda urgent per recollir la carn de caça
- Judit Vinyes anuncia un adeu progressiu de BeGI per unir-se a Aliança Catalana