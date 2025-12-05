Afectacions laborals
Els treballadors suspesos per la pesta porcina s’eleven a 458 persones, tots a Osona
Agricultura es reuneix amb quatre companyies líders en exportacions per reclamar-los que no acomiadin ningú mentre duri la crisi
Gabriel Ubieto
El nombre de treballadors afectats per la crisi de la pesta porcina africana s’ha elevat a un total de 458 persones. Són empleats suspesos de sou i feina per l’empresa de treball temporal (ETT) Gctplus, que tenia fins ara contracte de prestació de servei en un macroescorxador d’Osona.
L’empresa va registrar dimecres d’aquesta setmana un expedient de regulació d’ocupació (ERTO) per suspendre aquests treballadors, segons ha pogut confirmar aquest mitjà de diferents fonts coneixedores. El Departament de Treball confirma la recepció de l’expedient i ara té un termini de cinc dies hàbils per estudiar si aquest reuneix o no les causes objectives de força major per autoritzar-lo.
A l’escorxador de Le Porc Gourmet, ubicat a Santa Eugènia de Berga (Osona) i propietat del gegant del sector carni Grupo Jorge, a principis de setmana es va comunicar el primer ajustament. Segons va poder confirmar ja llavors EL PERIÓDICO de fonts de Grupo Jorge, uns 300 empleats van ser suspesos de sou i feina i la companyia adduïa les primeres afectacions derivades del veto a les exportacions a tercers països fora de la Unió Europea.
Aquesta xifra que inicialment era de 300 empleats ara s’ha elevat a 458 persones. Tots membres de la mateixa empresa de treball temporal. Aquesta ha apostat per mesures no traumàtiques, com és un expedient de regulació temporal.
Des dels sindicats han extremat les vigilàncies per mirar d’evitar un efecte en cascada i que les companyies, a l’espera de com els acabi impactant en el negoci el virus, optin per acomiadar ràpidament les baules més vulnerables de la seva cadena productiva.
Osona, epicentre de la matança
A Osona s’ha anat desplegant durant les últimes dècades una economia a escala hiperepecialitzada en la matança d’animals, especialment porcs, tot i que no només. Els gegants de la carn, així com granges petites i mitjanes, porten els seus animals a sacrificar en algun dels macroescorxadors que s’han anat muntant a la comarca.
Le Porc Gourmet, on fins ara hi havia empleats aquests 458 treballadors en erto, és un d’aquests centres de sacrifici i especejament. Però no l’únic. Entorn a aquest circuit s’estructuren diverses empreses, algunes de pertanyents al mateix grup corporatiu.
Un dels problemes a què s’enfronten les companyies amb seu a la zona és que aquesta pertany a la província de Barcelona. Un detall no fútil, ja que grans exportadors com la Xina, que compra cada any uns 400 milions d’euros en porc a Catalunya, ha vetat la compra de porcs que vinguin de la província de Barcelona.
L’objectiu és blindar-se de potencials contagis que vinguin de Collserola, la zona zero del brot. I Collserola forma part de la província de Barcelona, per més que pugui estar allunyada quilòmetres d’Osona.
