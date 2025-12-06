Quines botigues estan obertes aquest 6 de desembre?
Avui, Dia de la Constitució, una bona colla de comerços obren portes per la proximitat de les festes de Nadal
Regió7 / Valerio Seoane
El 6 de desembre, dia de la Constitució Espanyola, i el 8 de desembre, dia de la Immaculada Concepció, són dos dels nou festius nacionals que marca el calendari laboral de 2025 per a tots els territoris. I enguany cau en dissabte. Que una festivitat caigui en cap de setmana no és un cas aïllat enguany: ja el passat 12 d'octubre es va celebrar en diumenge, i l'1 de novembre també. Quan això succeeix, sorgeixen dubtes sobre quins comerços aixecaran la persiana.
A la capital del Bages, Manresa + Comerç contempla en el seu calendari anual el 6 de desembre com un dels festius amb obertura comercial autoritzada, tot i que poden haver-hi excepcions. Així, els establiments que vulguin podran apujar les persianes per atendre als qui comencin a anticipar les compres de Nadal.
Entre els supermercats i hipermercats que obriran portes aquest festiu, segons les seves respectives pàgines web, es troben Mercadona, Carrefour, Lidl, Aldi.
Mercadona
Un dels supermercats que té més clients a l'Estat és Mercadona. La cadena de supermercats valenciana té el costum de tancar la majoria de diumenges i festius per al descans dels treballadors, però el pont de la Constitució serà una excepció: la majoria de botigues de Barcelona i Catalunya obriran de 9 a 15 hores per a facilitar les compres durant el cap de setmana. Convé, no obstant això, consultar si la teva botiga habitual es troba entre elles.
Carrefour
Un altre dels establiments d'alimentació més concorreguts de Catalunya és Carrefour. Igual que Mercadona, obrirà la majoria de les seves botigues durant el festiu, encara que els horaris varien segons el tipus de botiga i la ubicació: algunes poden seguir amb el seu horari normal, reduït i, fins i tot, tancar completament. A Manresa, el negoci obrirà tant el 6 com el 8 de desembre.
Lidl
Pel que fa a Lidl, els seus supermercats romandran oberts durant tots dos dies a Barcelona i resta de Catalunya en el seu horari habitual. No obstant això, si vols conèixer l'horari d'obertura pots consultar el seu web.
Aldi
A Aldi no solen obrir durant els dies festius, però fan una excepció amb el dia 6 de desembre. Tot i que el 8 romandran tancats.
Consum
La cooperativa valenciana Consum, una altra de les botigues d'aliments més concorregudes, tindrà les seves botigues obertes en la majoria de casos.
Dia
Els supermercats Dia solen obrir en dies festius, encara que amb horari reduït. No obstant això, aquest dissabte serà una excepció perquè obren en el seu horari habitual, de 9 a 21 hores. No obstant això, és possible que algunes botigues romanguin tancades, sobretot en àrees menys poblades, per la qual cosa es recomana consultar l'horari del teu establiment més pròxim en la seva pàgina web oficial.
