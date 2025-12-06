Els treballadors suspesos per la pesta porcina pugen fins a 458
Gabriel Ubieto
Els treballadors afectats per la crisi de la pesta porcina africana s’eleven a 458 persones. Se’ls ha suspès d’ocupació i sou per l’empresa de treball temporal (ETT) Gctplus, que tenia fins ara contracte de prestació de servei en un macroescorxador d’Osona. L’empresa va registrar dimecres passat un expedient de regulació d’ocupació (ERTO) per suspendre aquests treballadors, segons ha pogut confirmar aquest medi de fonts coneixedores. El Departament de Treball confirma la recepció de l’expedient i ara té un termini de cinc dies hàbils per estudiar si aquest reuneix o no les causes objectives de força major per autoritzar-lo.
A l’escorxador de Le Porc Gourmet, que es troba ubicat a Santa Eugènia de Berga (Osona) i propietat del gegant del sector carni Grup Jorge, a principis de setmana es va comunicar el primer ajust. Segons va poder confirmar llavors EL PERIÓDICO de fonts de Grup Jorge, uns 300 empleats van ser suspesos de sou i feina i la companyia adduïa les primeres afectacions derivades del veto a les exportacions a tercers països fora de la UE. Aquesta xifra s’ha elevat a 458 persones. Tots membres de la mateixa ETT.
Vigilància sindical
Els sindicats han intensificat la vigilància per evitar un efecte en cadena i que les companyies, davant la incertesa sobre l’impacte de la crisi, optin per acomiadar ràpidament les baules més vulnerables de la seva cadena productiva. Per això reclamen a la Generalitat que condicioni tot ajut econòmic a empreses del sector a l’obligació de no acomiadar. "CCOO ha exigit que totes les ajudes públiques al sector carni i a la cadena de valor estiguin condicionades al manteniment de l’ocupació, sense excepció", van reclamar en un comunicat. A Osona s’ha anat desplegant durant les últimes dècades una economia a escala hiperespecialitzada en la matança d’animals, especialment porcs, tot i que no només.
- Aliança Catalana irromp amb trencadissa a Berga
- Identifiquen el cadàver d'un jove que va aparèixer ofegat amb un cinturó de pedres en una cala de Lloret de Mar el 2018
- Lluïsa Aliste, alcaldessa de Cardona: «És un orgull poder dir que el meu avi va ser un miner de la mina de sal de Cardona»
- Gran preocupació entre els passatgers del bus urbà per l'incivisme de grups d'adolescents a Manresa
- Dotze sirenes alertaran la població en cas que es trenqui la presa de la Baells: 'Seria molt improbable, però el risc 0 no existeix
- El restaurant de Manresa que enamora els fans de l’arròs: 'Dels millors que he menjat”
- Retencions quilomètriques i accidents marquen el primer dia d’operació sortida del pont a la Catalunya central
- Les fires i festes que no et pots perdre aquest Pont de Desembre