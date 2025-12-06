L'empresa de Sant Fruitós Evila Projects participa en un projecte europeu per adequar la vinya al canvi climàtic
L’empresa de Sant Fruitós busca solucions amb infrarrojos per prevenir les glaçades en el marc del programa Ligawine, amb participació de cinc països
L’empresa santfruitosenca Evila Projects, especialitzada en solucions amb rajos infrarojos i ultraviolats a mida per a la indústria, forma part del projecte europeu Ligawine que té com a objectiu abordar reptes del sector vitivinícola, especialment la seva adaptació al canvi climàtic, i reduir-ne la petjada química.
El projecte, finançat pel programa interregional d’inversions en innovació de la Comissió Europea amb un total de 6 milions d’euros i coordinat pel clúster de la indústria vitivinícola francesa Inno’vin, reuneix una vintena de socis de cinc països europeus amb forts interessos en el sector (Espanya, Portugal, França, Itàlia i Grècia), entre universitats, centres de recerca, clústers, empreses privades i organitzacions vitivinícoles. Dels vint, onze són de regions d’alt desenvolupament tecnològic, com és el cas de Catalunya. A l’Estat espanyol, és el clúster català Innovi l’encarregat de gestionar el projecte.
En el seu objectiu d’«accelerar la transició cap a un sector vitivinícola més sostenible, eficient i resilient», Ligawine promou la digitalització, la innovació tecnològica i la cooperació interregional europea. Tot plegat «preservant la tradició del procés de collita», expliquen Eugènia Vila i José Luis Molina, els responsables de l’empresa bagenca.
En aquest context, Evila Projects, treballa en el desenvolupament tecnològic de sistemes per prevenir les glaçades tardanes a la vinya mitjançant solucions amb infrarrojos. I ho preveu fer a partir de tres solucions: elements fixes, plataformes robòtiques i drons, L’empresa, com la resta de participants al projecte, tindrà fins al 2029 per a obtenir resultats, amb un equip fabricat.
«Ara les solucions per prevenir les gebrades són costoses, contaminants i poc eficaces, com són les espelmes de parafina o les torres de ventilació», diuen Vila i Molina. «Les noves solucions que proposem busquen ser molt amables amb la planta, com si estigués escalfada pel sol, i amb una contaminació zero».
No és la primera ocasió en què Evila Projects, orientada a la indústria de l’automoció i aeronàutica, s’endinsa en el sector vitivinícola. Fa tres anys va presentar el sistema Wisebar, un equip dissenyat per la companyia, amb la col·laboració de la Universitat Rovira i Virgili i la igualadina Araipiasa, per desinfectar les botes de vi amb tecnologia ultraviolada. Wisebar tenia com a objectiu reduir la quantitat de sulfits, una variant de l’òxid de sofre, que s’introdueixen artificialment en la producció del vi com a conservant, antioxidant i antimicrobià i que poden ser perjudicials per a la salut. El sistema d’EVila permet desinfectar les botes introduint-hi una làmpara de rajos ultraviolats protegida amb una beina de quars. L’empresa ha venut el seu equip a Portugal, Itàlia i els Estats Units, expliquen els seus responsables.
El sector vitivinícola, afirmen Vila i Molina, suposa «un nínxol ideal de mercat ideal per a la nostra aposta tecnològica, perquè és un molt tradicional i necessita més innovació».
Evila Projectes, que l’any passat va tancar amb una facturació de dos milions d’euros i preveu créixer enguany de dos dígits, compta amb una plantilla d’una quinzena de persones, però darrerament està elevant el perfil professional dels seus treballadors. Per al projecte Ligawine ha contractat un doctor noruec en optoelectrònica i fotònica, «i haurem d’incorporar probablement un parell més de doctors». L’empresa, amb una seu a Mèxic (amb una plantilla de cinc persones), treballa per a empreses europees, asiàtiques i americanes, però el 50% de la seva facturació és estatal.
- Aliança Catalana irromp amb trencadissa a Berga
- Identifiquen el cadàver d'un jove que va aparèixer ofegat amb un cinturó de pedres en una cala de Lloret de Mar el 2018
- Lluïsa Aliste, alcaldessa de Cardona: «És un orgull poder dir que el meu avi va ser un miner de la mina de sal de Cardona»
- Gran preocupació entre els passatgers del bus urbà per l'incivisme de grups d'adolescents a Manresa
- Dotze sirenes alertaran la població en cas que es trenqui la presa de la Baells: 'Seria molt improbable, però el risc 0 no existeix
- Retencions quilomètriques i accidents marquen el primer dia d’operació sortida del pont a la Catalunya central
- Les fires i festes que no et pots perdre aquest Pont de Desembre
- Lluís Minoves surt del grup municipal de BeGI a Berga per apartar-se de Judit Vinyes i Aliança Catalana