Cupra decidirà si desembarca a l'Orient Mitjà durant la primera meitat del 2026
El Raval, el primer elèctric que es produirà a Martorell, es llançarà al mercat al març
EFE
La marca automobilística Cupra, amb seu a Martorell (Baix Llobregat), decidirà "en el primer semestre" del 2026 si dona llum verda al seu pla per entrar a l'Orient Mitjà i quin calendari preveu per introduir-se en països com els Emirats Àrabs Units i l'Aràbia Saudita.
El conseller delegat de Seat i Cupra, Markus Haupt, que porta al capdavant de Seat des de l'abril, considera que l'Orient Mitjà pot ser un mercat "exitós" per a Cupra, per la qual cosa la marca està "concentrada" a analitzar la seva entrada a la regió.
Haupt precisa que fa poc temps va viatjar a la zona amb un equip de col·laboradors per mantenir unes "primeres converses" amb inversors i importadors, i que les sensacions van ser "molt positives".
Cupra, que en el passat saló de Munic (Alemanya), al setembre, va anunciar que sospesava entrar a l'Orient Mitjà, creu que pot tenir tirada als països de la regió perquè té com a potencials clients persones "molt joves" que se senten influïdes per Europa, i també perquè en aquesta zona es concentren molts europeus que han anat a treballar allà, argumenta el directiu.
"Fre de mà" als EUA
Haupt detalla que Cupra està treballant ja en un projecte de negoci, analitzant des dels models que s'ajustarien millor a aquests mercats, els marges empresarials o els volums de vehicles que es portarien, i avança que es prendrà una decisió definitiva la primera meitat de l'any que ve.
Si es donés llum verda a l'entrada a l'Orient Mitjà, Cupra podria aterrar en aquest mercat "un any i mig o dos" més tard, estima Haupt.
El directiu recorda que l'entrada a l'Orient Mitjà obligarà a "adaptar tècnicament" els vehicles per suportar les altíssimes temperatures que es donen a la regió a l'estiu.
En canvi, Cupra ha deixat en suspens la seva entrada als EUA per factors com la inestabilitat o la situació geopolítica. "Hem tirat una mica de fre de mà i hem posat el projecte al calaix, però al de més amunt, per si cal arribar a treure'l", subratlla Haupt.
I és que Cupra entén que actualment no existeix un clima de suficient confiança per invertir en l'entrada al mercat nord-americà.
Seat, el germà perfecte per a Cupra
En qualsevol cas, la filial espanyola de Volkswagen, que compta amb les marques Cupra i Seat, continua apostant fort per Cupra, que suma set models en set anys de vida, i ara està bolcada en el llançament del Raval, el primer elèctric que es produirà a Martorell (Baix Llobregat), que es llançarà al mercat al març.
De les dues marques, Cupra acumulava unes vendes fins al setembre de 245.300 vehicles, un 37 % més, mentre que Seat va vendre 194.200 cotxes, un 20 % menys.
Malgrat que Haupt ja va deixar clar al saló de Munic, al setembre, que no és viable llançar un elèctric de la marca Seat en aquest moment, el directiu ressalta la compatibilitat de les dues marques.
"Seat és el germà perfecte per a Cupra, amb el que es complementa molt bé", argumenta Haupt, que remarca que les dues marques es dirigeixen "a diferents clients".
"Seat és una marca més jove, més assequible, i que es dirigeix a un públic molt ampli", des de gent que es compra el seu primer cotxe fins a gent gran, assegura a tall d'exemple, i insisteix que l'ensenya té futur: "No contemplem escenaris on Seat no existeixi".
El primer elèctric de Martorell
Haupt recorda que recentment Seat va anunciar la renovació de la gamma de models de la marca perquè tots tinguessin versions híbrides en els propers anys i que ara "la prioritat és el llançament del Cupra Raval", el primer elèctric que es produirà a Martorell.
El 2027 Seat introduirà les versions mild-hybrid (MHEV) -és a dir, d'hibridació suau- en els models Seat Ibiza i Arona, i el 2028 es llançarà la versió totalment híbrida del Seat León, per exemple.
Haupt ressalta que l'inici de fabricació d'elèctrics a la planta de Martorell "culminarà la transformació més gran de la companyia en la seva història", fruit d'una inversió de més de 3.000 milions a la fàbrica.
