La Federació de Municipis celebra el decret del Govern central que permetrà invertir el superàvit local del 2024: "Accelerarà projectes"
EFE
El president de la Federació de Municipis de Catalunya, David Bote, ha celebrat l'aprovació del decret llei que permet a les entitats locals invertir el superàvit del 2024, una iniciativa "molt esperada" i "llargament batallada" que permetrà "accelerar i dinamitzar" projectes en marxa.
Bote, alcalde socialista de Mataró (Maresme), ha defensat que aquesta norma és "una molt bona notícia" per als consistoris, ja que els permet invertir part del que s'ha estalviat gràcies a la "molt bona gestió" que, per norma general, fan els municipis dels recursos públics.
El decret llei aprovat dimarts, que inclou mesures per donar compliment a alguns dels acords assolits amb Junts que encara no s'havien concretat, permet als municipis reinvertir el superàvit del 2024 en inversions financerament sostenibles -és a dir, que no comportin una despesa recurrent- el 2025, 2026 i 2027.
Per a Bote, es tracta d'una notícia "necessària i oportuna" que "obre un ventall de possibilitats brutal per a projectes amb un impacte molt positiu", per exemple en matèria d'habitatge. En el cas concret de Mataró, l'alcalde ha indicat que pròximament el seu govern farà "una anàlisi detallada" de com li pot afavorir aquesta mesura.
Partidari de la política "útil", no del "bloqueig"
Bote, que pertany al PSC i governa juntament amb Comuns, compta amb un acord d'estabilitat pressupostària amb Junts per Mataró. L'alcalde es mostra partidari de la política "útil", sobretot ara que "comença a haver-hi veus que qüestionen el sistema".
"La millor manera de defensar el sistema és ser útil, resolent problemes, millorant serveis i donant més qualitat a allò comú", ha defensat.
Preguntat per si creu que Junts hauria d'avenir-se a negociar pressupostos també a nivell català i estatal, malgrat que les seves relacions amb el PSOE no passen per un bon moment, Bote ha dit que ell no és ningú per donar consells.
No obstant això, ha argumentat que la política dels "autos de xoc" no és positiva, tot i que sí "legítima", i que ell és partidari d'avançar com ho fan els trens, després de recordar que Mataró va acollir la primera línia de ferrocarril d'Espanya: "Tots els vagons avancen en la mateixa direcció, la qual cosa significa progrés".
