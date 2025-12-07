La pròrroga de Verifactu, el nou sistema de facturar d'Hisenda, ajorna el tancament de botigues
Quan es tenen més de 60 anys i tota una vida al comerç tradicional, afrontar el salt digital de la plataforma Verifactu (el control de la facturació per part d’Hisenda) representa una muntanya per a petits empresaris.
Patricia Castán
Quan es tenen més de 60 anys i tota una vida al comerç tradicional, afrontar el salt digital del sistema Verifactu (el control de la facturació al moment per part d’Hisenda) es fa una muntanya per a molts petits empresaris i autònoms de Barcelona. Fins al punt que la pròrroga que acaba d’anunciar el Govern d‘Espanya frenarà temporalment una allau de prejubilacions i tancaments per part dels que no podien assumir una inversió inviable a la recta final de la seva carrera laboral.
Tan sols el Gremi de Carnissers, Xarcuters i Aviram de Barcelona estimava la desaparició del 10% del sector aquest any, davant la dificultat del relleu professional al seu sector, tot i que són conscients que el problema només s’ha posposat un any. Aquesta patronal i el GremiCarn Barcelona alerten dels efectes que tindrà la regulació en aquests oficis i reivindiquen que la nova regulació no afecti a majors de 60 anys, perquè no es precipitin gaires tancaments sense relleu.
Llei antifrau
El sistema Verifactu es coneix com a llei antifrau, concepte que posa a la defensiva al sector del comerç (entre altres pimes i autònoms), en tant que consideren que la seva activitat ja està prou controlada per les factures simplificades. La normativa (que havia de començar a aplicar-se al gener i s’ha ajornat un any) implica la transmissió immediata de les dades de facturació del comerç a Hisenda, mitjançant programes informàtics adaptats i sistemes de lectura de codi QR.
Per a les petites empreses afectades implica una inversió en tecnologia, però l’assumpte és fa encara més complex per als comerços en què el producte va a pes: carnisseries, xarcuteries, forns, botigues a granel. Una balança de nova generació supera els 3.000 euros i només les més recents es poden adaptar, indiquen els afectats.
Per això, tal com alerta el president del Gremi de Carnissers, Xarcuters i Aviram de Barcelona, Antoni Gálvez, "una part del sector tancarà –si les seves finances eren fràgils– i una altra optarà per la prejubilació per no fer una inversió no recuperable" si no tenen relleu generacional.
Basant-se en l’ocorregut al País Basc (amb un el règim fiscal que ja aplica aquest sistema), on es van registrar el 8% de tancaments i jubilacions anticipades durant la seva implantació, i en sondejos entre afectats, el gremi estima que almenys el 10% de l’oferta de la província de Barcelona s’extingirà tan aviat entri en vigor.
La pròrroga dona un any d’oxigen, però els efectes l’acusaran tard o d’hora, apunta. Aquest empresari ha preparat ja el seu negoci (Cárnicas Merche) amb un gran esforç per a una plantilla de 16 persones. Però des del seu paper al timó de la patronal sap que hi ha petites empreses i autònoms que no han pogut assumir encara el repte. Plou sobre mullat per als oficis sense noves generacions que agafin el relleu familiar, o sense vocacions com abans.
Les patronals van reivindicar durant anys formació professional per mantenir vius els seus oficis, que ja no es transmeten de pares a fills, perquè són sacrificats. La Generalitat va impulsar cursos durant aquest any. Des de Mercabarna han propulsat una primera i petita fornada de treballadors, la majoria immigrants a la recerca d’una oportunitat laboral. Mitjançant subvencions, s’aconsegueix que els interessats aprenguin durant quatre mesos, combinin formació i feina durant dos mesos més i després s’integrin als seus llocs de treball, havent percebut el 65% del salari mínim interprofessional.
És una via per alimentar el planter d’aquest gremi, en què la mitjana d’edat és cada vegada més alta, tot i que "insuficient" per a la professió, emfatitza Gálvez. L’any que ve els cursos s’impartiran des de Mercabarna, el Vallès i el Maresme. S’intenta que més enllà de l’ofici hi hagi també una immersió en coneixements sobre comerç. Però l’empresari assenyala que per davant encara hi ha els reptes d’aprendre català i espavilar-se amb el tracte directe amb el públic.
Ona expansiva
Des de GremiCarn Barcelona, el seu president (també al capdavant de la Federació Catalana de Xarcuters i Carnissers), Pròsper Puig, coincideix en el diagnòstic de la situació, però afegeix que l’ona expansiva del Verifactu anirà molt més enllà, citant casos de comerciants d’altres àmbits de l’Eix de Sant Andreu que avançaran el seu retir per no afrontar una despesa inassumible a determinada edat. Creu que la regulació, ajornada al 2027, "es carregarà part important de l’ecosistema comercial" i que el sector ja està el controlat.
De cara al futur i a la crisi dels oficis que sustenten una part del comerç, apunta que la formació ha de ser "millor i més reglada" perquè aflorin també perfils de futurs empresaris. Però és optimista sobre la supervivència dels professionals que atenen el client de forma personalitzada, davant els autoserveis. "Se substituiran les empreses familiars per altres amb més dimensió, tot i que menys identitat", sentencia.
