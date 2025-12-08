ENERGIA
El Govern activa la contractació massiva de centenars de tècnics per pilotar el tancament de les centrals nuclears
La societat pública Enresa, encarregada de desmantellar les plantes i de gestionar els seus residus radioactius, incorporarà un centenar d’especialistes fins al 2027 i prop de 300 més en els anys següents fins a duplicar la seva plantilla actual
David Page
El Govern va aprovar fa ara dos anys un nou full de ruta per a les pròximes dècades per al tancament i desmantellament de totes les centrals nuclears, per a la gestió de tots els residus radioactius i per fixar i finançar el cost milmilionari de tot això. La societat pública Enresa, encarregada de desmantellar les plantes i de gestionar els seus rebutjos radioactius, ha posat en marxa un pla de transformació per preparar-se per a totes les feines que li cauen al damunt. Una transformació que inclou una ampliació de la plantilla fins a duplicar la seva mida per poder atendre’ls.
El nou Pla General de Residus Radioactius (PGRR) estableix el tancament esglaonat de totes les centrals nuclears espanyoles des del 2027 i fins a l’apagada total el 2035 (tot i que les dates, totes o algunes, pot ser que canviïn després de la sol·licitud d’ampliar la vida d’Almaraz, a la qual més endavant podrien seguir altres peticions similars per a la resta de centrals); contempla la construcció de set magatzems, un a cada central, per guardar el material radioactiu durant cinc dècades; també planteja la construcció d’un enorme cementiri definitiu per dipositar-hi els residus nuclears per sempre; i també calcula que tot això costarà uns 20.300 milions d’euros fins a final de segle.
Amb el PGRR actual com a guia i a l’espera que es produeixin eventuals canvis en les dates de tancament de les centrals nuclears, el grup estatal Enresa, la tutela administrativa del qual correspon al Ministeri per a la Transició Ecològica, ha posat ja en marxa un procés de contractació de manera sostinguda durant els pròxims anys per redimensionar la plantilla a totes les activitats previstes al full de ruta governamental.
Els plans d’Enresa passen per contractar un centenar de nous tècnics fins al 2027 i prop de 300 més en els anys següents fins a doblar la mida del seu personal actual, segons dades internes de la companyia a què ha tingut accés EL PERIÓDICO. La companyia va tancar l’exercici del 2024 amb una plantilla integrada per 372 empleats i, amb el pla de transformació ja en marxa, aquest any sumarà 37 nous treballadors i preveu incorporar 31 empleats addicionals l’any vinent i unes 25 persones més el 2027. En tres anys, el grup sumarà així més de 90 nous treballadors i incrementarà un 25% la seva plantilla fins a arribar a prop dels 465 integrants.
L’objectiu de la companyia presidida per Olga García per als anys següents apunta a duplicar la mida de la seva plantilla actual, fins a arribar a l’entorn dels 750 empleats. Una meta per a la qual Enresa no ha fixat terminis concrets, però que s’arribarà quan totes les activitats previstes en el Pla General de Residus Radioactius estiguin ja en desenvolupament, segons confirmen fonts de la companyia pública.
Un calendari en dubte
Les grans elèctriques van pactar el 2019 entre si i amb la mateixa Enresa un calendari per al tancament progressiu de totes les centrals nuclears que arrenca el 2027 i culminarà el 2035 amb l’apagada nuclear total. Aquesta és la guia vigent i amb la qual treballen totes les parts concernides en els treballs necessaris per executar-la.
El tancament gradual i esglaonat dels set reactors espanyols acordat fa un lustre per Iberdrola, Endesa, Naturgy i EDP contempla que Almaraz I tancarà el 2027, Almaraz II el 2028, Ascó I el 2030, Cofrents el 2030, Ascó II el 2032, Vandellòs II el 2035 i Trillo també el 2035. Unes dates que les elèctriques ara pretenen anar retardant, almenys les dels primers tancaments.
Les grans elèctriques ja han fet el primer gran pas per intentar salvar el tancament la central nuclear d’Almaraz. Iberdrola, Endesa i Naturgy, que comparteixen accionariat a la planta, van remetre fa un mes al Ministeri per a la Transició Ecològica la sol·licitud oficial per posposar fins al juny del 2030 el tancament de la central i el departament comandat per la vicepresidenta Sara Aagesen ha reenviat la petició al Consell de Seguretat Nuclear (CSN) perquè estudiï les condicions que caldria imposar a la central per operar amb seguretat durant més temps.
Almaraz i l’‘efecte dòmino’
De moment, la petició per moure les dates de tancament previstes només s’ha formalitzat per a Almaraz. Però un ajornament de la clausura de la central de Càceres, tot i que sigui només fins al 2030, previsiblement desencadenaria un ‘efecte dòmino’ a tot el parc nuclear nacional. L’ampliació de la llicència d’Almaraz empenyeria a una reordenació del tancament de la resta de centrals nuclears, segons confirmen diverses fonts del sector energètic.
L’escenari que estudien les companyies amb interessos en el sector nuclear nacional és que ajornar el tancament d’Almaraz obligaria a retardar la resta de clausures perquè no s’encavalquin unes amb les altres, amb la qual cosa es retardaria l’apagada nuclear total i es prolongaria amb caràcter general els anys de funcionament del parc nacional de reactors.
El calendari de tancaments actual està dissenyat perquè els treballs de desmantellament puguin ser assumits pels mitjans dels quals disposa Enresa. Des del sector energètic donen per fet que ajornar fins al 2030 el tancament dels dos reactors d’Almaraz obligarà a posposar els tancaments d’Ascó I (Tarragona) i Cofrents (València) per tal que no coincideixi l’inici del desmantellament i totes les fases posteriors de quatre reactors al mateix temps. I el «raonable» i «lògic», segons fonts del sector, és que si es posterga la clausura d’aquests dos reactors, també s’ajorni la d’Ascó II, programada per al 2032. Els dos últims tancaments, els de Vandellòs II (Tarragona) i Trillo (Guadalajara) ara estan previstes per al 2035.
