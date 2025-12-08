Les colles de caça intensiquen les batudes de senglars a la regió central
El cap del vedat de Fonollosa i Rajadell, Josep Maria Mosella, expressa la seva preocupació per l'expansió de la pesta, però confia que la situació es resolgui aviat
Creu que el brot no s'hauria originat si la població de senglars a Collserola fos de 300 en lloc de 1.200
Els grups de caça de la regió central han intensificat els seus esforços per reduir la població de porcs senglars davant el brot de pesta porcina originat a Cerdanyola del Vallès fa deu dies. Aquest dilluns matí, la colla del vedat de Rajadell i Fonollosa ha dut a terme una batuda amb set captures a prop de les Torres de Falç. Es tracta d'una agrupació integrada per entre quinze i vint membres que acostuma a sortir els caps de setmana i els festius, però que donades les circumstàncies i la reunió que van mantenir a Sant Fruitós amb altres entitats de l'àrea, els ha abocat a ampliar la seva activitat.
El cap de la colla, Josep Maria Mosella, ha explicat a Regió7 que estan "preocupats" per la por que la pesta s'estengui més enllà dels radis de 6 i 20 quilòmetres, però es mostren "confiats" que la situació es pugui resoldre aviat, sobretot pel bé del sector ramader. El total de casos confirmats d'infecció es manté en 13 -tots dins l'àrea delimitada i cap granja- del més del centenar d'animals morts analitzats, i les restriccions per accedir a espais naturals i zones restringides continuaran en vigor, de moment, fins al 14 de desembre.
"Hem de canviar-nos i netejar la roba, desinfectar els remolcs, seguir una sèrie de pautes i que estigui tot senyalitzat", ha detallat Mosella. De la reunió a Sant Fruitós, ha assenyalat que els van indicar que "cacessin tants dies com poguessin per matar més porcs". Les batudes del seu grup les materialitzen amb rifles i escotes, i acostumen a focalitzar-se en porcs senglars, encara que algun dia puntual han caçat cabirols, una població que també s'ha estès molt a tot Catalunya.
Compten amb el suport de gossos per seguir el rastre dels porcs i les trucades que reben de diferents punts informant de la seva presència. Sobre l'ús de trampes, diu que ja "no és legal fer-les servir" i tampoc els silenciadors en l'armament, ja que "requereix un permís". Mesures que han preparat els Agents Rurals dins del radi d'infecció, però que la Comissió Europea desaconsella.
Sobre la població de porcs senglars a la Catalunya central, el cap de la colla de Rajadell i Fonollosa assegura que ha disminuït molt els últims anys arran de la caça i la sequera. "Entre els darrers tres i quatre anys hi ha hagut una davallada important que es nota al cens. Abans en caçàvem uns 400 o 500 anualment, ara uns 200", diu Mosella, que generalitza la baixada arreu del país menys a Collserola. "Hi ha molts porcs senglars perquè no es pot caçar. Considero que si en lloc de 1.200 exemplars n'hi hagués 300 no s'hauria originat el brot", assenyala.
D'altra banda, aquest dilluns també s'ha conegut el nom dels sis membres del comitè d'experts que buscaran l'origen del brot. Ara mateix no es descarta cap hipòtesi, entre elles que el virus hagi escapat d'un laboratori. Un dels que està en el punt de mira és l'IRTA, ubicat al campus de la UAB. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha demanat no treure "conclusions precipitades" fins que se sàpiga del cert l'orggen del brot tenint en compte les "29 variants que corren per Europa". Ha afegit que "aquesta setmana serà determinant per tenir més informació".
- L’anècdota d'un hotel-restaurant de Manresa que es fa viral: una reserva inexistent i una clienta que vol tenir la raó
- Sílvia Caballol, escriptora i psicòloga: 'El cervell no pot processar notícies negatives constantment, la persona es trona insensible i empàtica
- El conseller d’Agricultura durant la pesta porcina del 94: “S’hauria de donar barra lliure per eliminar senglars arreu”
- Retencions quilomètriques i accidents marquen el primer dia d’operació sortida del pont a la Catalunya central
- Un poble petit de l’Anoia, amb 400 habitants, fa un Mercat de Nadal que ja és un model d’èxit
- Una setantena de persones acompanyen la bandera de la Puríssima en la tradicional Passada per Manresa
- Gran muralla verda d’Àfrica: Quin és el seu resultat?
- Coronar Sant Jeroni amb Joëlette, un somni compartit