El turisme rural a la Catalunya Central ratlla l'ocupació plena durant el pont de la Puríssima
El Mercat Medieval de Vic i la Fira de l'Avet d'Espinelves són els dos reclams que atreuen més visitants
Laura Busquets (ACN)
Els allotjaments de turisme rural de la Catalunya central fan un balanç molt positiu de les ocupacions que han registrat durant el pont de la Puríssima, amb una ocupació que gairebé ha fregat el 100%. El president de l'Associació d'Agroturisme del Berguedà, Oriol Baños, ha assenyalat a l'ACN que si bé l'any passat van arribar al 93%, enguany s'ha assolit el 98% d'ocupació. Baños ha explicat que estan molt satisfets perquè aquest és un dels ponts que té més demanda de la temporada. Amb tot, l'estrella és per Cap d'Any, on ara ja es registra el 90% de cases amb reserva
El Berguedà és una de les comarques del país amb més oferta de cases rurals. La previsió que tenien des de l'Associació d'Agroturisme del Berguedà de tancar el pont amb una "molt bona ocupació", finalment s'ha confirmat. Segons ha explicat el seu president, Oriol Baños, gairebé totes les cases de l'associació han penjat el cartell de complert.
Els allotjaments reben un públic variat, però el gruix prové de Barcelona i l'entorn metropolità. Baños ha assenyalat que en l'últim any han notat un augment del visitant francès, i aquest pont molts francesos els han reservat les cases.
Als allotjaments rurals hi són habituals les trobades familiars o de grups d'amics amb ganes de reunir-se en espais "grans" i "còmodes". "Sobretot volen trobar-se al voltant d'una taula, normalment és el que més els agrada", ha explicat el Oriol Baños. També ha destacat que valoren altres serveis complementaris que ofereixen alguns allotjaments com ara piscines climatitzades o coberts grans a l'exterior.
A tocar de casa nostra, a Osona, la Fira de l'Avet i el Mercat Medieval de Vic han atret milers de persones durant el pont de la Puríssima. Des de l'Associació d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme del Moianès i Osona, Clàudia Dinarès ha destacat que "era un cap de setmana molt esperat". Tant hostalers com restauradors han treballat "molt bé" i s'han assolit percentatges d'ocupació a tota la comarca que han rondat el 100%.
A més, per a molts restauradors, ha explicat Dinarès, el pont de la Puríssima representa "el tret de sortida" de les festes de Nadal que, per exemple, ja continua els propers dies amb els sopars d'empresa.
