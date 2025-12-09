Metges de Catalunya xifra en un 45% el seguiment de la vaga mentre que Salut el situa en el 7%
Uns 800 manifestants recorren el centre de Barcelona cridant contra l'esgotament i per a una sanitat "de qualitat"
ACN - Laura Fíguls / Nazaret Romero
El sindicat Metges de Catalunya ha xifrat en un 45% el seguiment de la primera jornada de la vaga que continuarà aquest dimecres i el 14 i el 15 de gener, percentatge que el Departament de Salut ha situat en el 7%. Coincidint amb el primer dia, uns 800 metges -segons la Guàrdia Urbana de Barcelona- han sortit a la capital catalana en una manifestació que crida per a una sanitat "pública i de qualitat", per a un conveni mèdic propi i contra la sobrecàrrega assistencial i l'esgotament professional, amb missatges com "Metge cansat, pacient maltractat" i "Tanta espera ens desespera". Segons el Departament de Salut, al matí la vaga ha tingut un suport del 7,2% per part dels metges dels centres del Siscat, mentre que a la tarda ha estat del 5,9%.
La manifestació ha començat davant la delegació del govern espanyol i ha acabat a la plaça de Sant Jaume i, en el recorregut, ha passat per davant la protesta de taxistes, que tallaven els carrils centrals de la Gran Via.
A la capçalera de la manifestació, la pancarta ha buscat la implicació de la ciutadania, amb el lema “A tu també t’afecta”, i a la primera línia, també s'hi ha pogut veure una il·lustració que representa la consellera de Salut, Olga Pané, com un caganer, ja que la protesta ha tingut lloc quan falten pocs dies per les festes de Nadal.
Els manifestants, amb molts cartells referents sobretot a la sobrecàrrega assistencial, han baixat per Pau Claris i després per Via Laietana i s’han plantat a la plaça de Sant Jaume, davant el Palau de la Generalitat, on un pilar casteller ha rubricat la mobilització, en el primer dels quatre dies de vaga convocats per Metges de Catalunya entre aquesta setmana i tornant de les festes.
Una vaga en plena onada de la grip
Segons les primeres dades que ha atorgat el sindicat, aquesta primera jornada ha tingut un seguiment global del 45%, xifra que hores més tard el Departament de Salut ha situat en el 7,2%. A l'atenció primària, el sindicat ha xifrat el seguiment en el 54% i als hospitals, en el 33%. Per províncies, a Barcelona, el seguiment, segons Metges de Catalunya, ha estat del 53%; a Girona, del 39%; a Tarragona, del 35% i a Lleida, del 24%. A la tarda, Salut ha indicat que el seguiment ha estat del 5,9%, mentre que el sindicat no ha facilitat dada.
El secretari general del sindicat, Xavier Lleonart, ha assenyalat que ja esperaven un seguiment “una mica més baix” per la situació “complicada” als centres sanitaris -per l’increment de casos de la grip en els últims dies, quan els diagnòstics a l’atenció primària ja han superat els pics de les temporades anteriors- i per la “responsabilitat” que tenen els metges davant aquest context, ha reivindicat.
El sindicat reclama “condicions dignes” i acabar amb les guàrdies de 24 hores
En una atenció als periodistes, Lleonart ha afirmat que el canvi generacional entre els metges és una realitat, coincidint amb les jubilacions dels nascuts en el baby-boom, i que els més joves volen “unes condicions dignes per poder atendre correctament els pacients”. “No volen tenir sobrecàrregues d'agenda ni posar en risc la salut dels malalts amb 24 hores de treball continuat i no volen haver de patir burnout”, ha assenyalat.
El secretari del sindicat ha recalcat que cal millorar les condicions actuals: “Si continuem així, hi haurà tota una part que seguirem protestant, però n’hi haurà una altra que abandonarà el sistema i deixarà la sanitat sense metges. Això potser ho volen els polítics, però nosaltres, no i la població tampoc ho hauria de voler”.
Lleonart ha instat la consellera Olga Pané i els representants de les patronals a asseure’s amb el sindicat a negociar les reivindicacions per oferir-los solucions i ha afirmat que els metges estan “infrarepresentats” en els àmbits de negociació de Madrid, i fins i tot ha dit que qui s’hi asseu li importa “un pito” les condicions en què treballen els metges.
En qualsevol cas, ha assegurat que la conselleria té competències per donar solucions a moltes de les seves reivindicacions, com reduir les guàrdies dels metges, i ha avançat que la d’avui és una de les “moltes manifestacions” que faran si la situació no canvia.
“Ens queixem pels nostres pacients, les nostres famílies i per nosaltres”
Entre els assistents a la manifestació, la Jèssica, pediatra, ha reivindicat que els professionals estan "al límit des de fa molt de temps" per un "deteriorament progressiu de la sanitat pública". "Les promeses de les institucions no es compleixen. Els pacients cada cop tenen una sanitat pública pitjor i els metges tenim una pitjor qualitat d'assistència", ha assenyalat, tot remarcant que hi ha molts metges amb problemes de salut mental i esgotament professional.
"Està anant cada cop a pitjor i no és una cosa que la societat es pugui permetre", ha afirmat la Jèssica, que també ha subratllat que la sanitat "no és un negoci" ni que hagi de ser “deficitària per definició". "És una inversió en salut a llarg termini, no per una legislatura", ha remarcat.
Per la seva banda, la Júlia, resident de Psiquiatria, ha denunciat que les guàrdies de 24 hores provoquen que els professionals estiguin "cansats" i no puguin atendre correctament els pacients. També ha assenyalat que les seves famílies i fills també "pateixen" les guàrdies. "Venim a queixar-nos pels nostres pacients, les nostres famílies i per nosaltres", ha reivindicat.
