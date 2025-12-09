Crisi ramadera
Catalunya declara l’emergència per la pesta porcina africana
Les restriccions d’accés a la zona zero del brot es mantindran fins al 14 de desembre, segons ha anunciat el conseller Ordeig, que ha presentat un pla d’ajuts als afectats dotat de 20 milions d’euros
María Jesús Ibáñez
La gestió del brot de pesta porcina africana (PPA), una malaltia que afecta només animals, però que és altament contagiosa entre el bestiar, ha portat la Generalitat a declarar l’emergència a Catalunya, per assegurar-se que el focus, actualment localitzat a Collserola, «seguirà encapsulat a la zona que ja ha sigut perimetrada i que no es dispersarà fora d’aquest territori de 20 quilòmetres», ha indicat la consellera portaveu del Govern, Sílvia Paneque. La mesura és una de les diverses que s’han inclòs en el pla d’ajuts que aquest dimarts ha aprovat el Consell Executiiu i que, poc després, ha sigut presentat representants del sector porcí català.
D’entrada, ha detallat el conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, s’ha contemplat una partida de 20 milions d’euros i la concessió de crèdits a través de l’Institut Català de Finances (ICF). El pressupost inicial del pla és de 10 milions, ampliables a 10 milions més, «per estar al costat de les granges, de les empreses i de tots els sectors de la cadena porcina a Catalunya», ha remarcat Ordeig. Amb tot, el conseller ha volgut precisar que «és aviat per conèixer l’abast de les pèrdues, necessitem més temps per avaluar l’impacte, no només en granges, sinó també en restaurants o empreses d’oci» situades a la zona zero del brot.
Paral·lelament, ha afegit per la seva banda la consellera Paneque, «s’amplia una línia de crèdit ja creada amb motiu de la dana, que en aquell moment estava prevista per a inclemències climàtiques, però que ara s’amplia a la PPA, destinada a empreses que puguin patir restriccions, baixades de producció o costos afegits derivats d’aquesta crisi». El pla preveu, així mateix, programes específics, a través de les companyies públiques Acció i Prodeca, per ajudar les empreses exportadores a mantenir la seva activitat i assessorar-los en la recerca de nous mercats, arribat el cas.
Restriccions fins al 14 de desembre
Fins ara, els agents rurals i els efectius desplegats a la zona (fins a un miler de persones) han rastrejat ja una superfície d’11.000 hectàrees, sense que la xifra de senglars morts per culpa de la PPA hagi augmentat dels 13 exemplars de fa uns dies. «La meitat d’aquest territori s’ha revisat a peu, en un 30% de l’àrea s’ha treballat amb drons i, en el 20% restant, han estat gossos ensinistrats», ha detallat el titular d’Agricultura. Les actuals restriccions, ha afegit Ordeig, es mantindran fins al 14 de desembre, de manera que l’operació de rastreig pugui acabar de revisar el perímetre situat entre els 6 i els 10 quilòmetres de distància respecte al focus original
El dispositiu desplegat a la zona zero ha rastrejat ja 11.000 hectàrees de terrenys, la meitat a peu. Un 30% s’ha cobert amb drons i el 20%, amb gossos
El conseller ha explicat també que el comitè d’experts encarregat d’investigar l’origen del focus català de PPA ha començat a treballar ja aquest dimarts, «i ho farà seguint criteris científics i tècnics, perquè, al cap i a la fi, tots estem interessats a saber què ha passat». Ha insistit que la presència de dos especialistes de l’IRTA i del Cresa (entitats que seran auditades al tenir un laboratori a prop de la zona on es va detectar el brot el 28 de novembre) obeeix a «la voluntat de facilitar la feina, de donar les explicacions necessàries a l’equip, que dirigeix la doctora Laura Pérez, una de les millors especialistes que hi ha en pesta porcina a Europa», ha remarcat Ordeig.
En aquesta línia, la secretària general d’Agricultura, Cristina Massot, ja ha avançat que «una vegada vistos els informes interns del laboratori del Cresa, els seus llibres de control i els protocols que s’apliquen, sembla difícil pensar que s’hagi produït una fuga», ha indicat en declaracions a TV3.
Amb l’acord aprovat aquest dimarts per la Generalitat, també s’hi implica l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), els Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) i Infraestructures.cat perquè executin les actuacions necessàries per controlar el brot, en coordinació amb els departaments de la Presidència; Interior; Territori, Agricultura i els ajuntaments afectats.
