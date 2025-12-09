Caviarioli, d'Esparreguera, obté el premi Casa Gourmet d'Innovació tecnològica per les seves esferificacions
La primera edició dels guardons impulsats per Prensa Ibérica reconeix els referents de la gastronomia i el vi a l'Estat i congrega grans noms del sector en una gala a Barcelona
La primera edició dels premis Casa Gourmet, celebrats avui a Barcelona, ha servit per reconèixer els professionals, els productes i els projectes més destacats en els àmbits de la gastronomia i el vi a l'Estat espanyol, com Caviaroli, companyia d'Esparreguera distingida per la innovació tecnològica que l'ha fet mereixedora d'un públic fidel i excel·lents comentaris i valoracions.
La gala, organitzada al vespre a The Sea Garden (Marina Port Vell) pels responsables de la iniciativa del grup editor Prensa Ibérica per al comerç electrònic d'aquest tipus de productes, ha reunit els agents principals del sector i el més variat de la societat catalana al més pur estil de les grans ocasions. Entre altres, hi han intervingut el conseller delegat de Prensa Ibérica, Aitor Moll, i la secretària general del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat, Cristina Massot.
Sobre Caviaroli, s'ha subratllat que ha estat capaç de «revolucionar l'alta cuina amb esferificacions intel·ligents» a partir d'«una tècnica pròpia, patentada i pionera», la qual consisteix a encapsular olis i altres líquids en esferes comestibles. D'aquesta forma, es proporciona al comensal «una experiència gastronòmica inèdita», basada «en el sabor, la textura i una presentació reinventada», des de 2011 i amb l'aval del cuiner Ferran Adrià, precursor d'una fórmula que ha seduït igualment xefs com Paco Pérez, Carme Ruscalleda o el monistrolenc Nandu Jubany.
I és que aquests guardons constitueixen una altra manera d'explicitar el suport de Prensa Ibérica, referència de la informació de proximitat, als productors i els cellers estatals. La periòdica selecció de delícies i les recomanacions sempre acurades de Casa Gourmet s'han elevat a una categoria superior mitjançant la concessió de nou premis dividits per àmbits.
A més del trofeu a Caviaroli, recollit per Ramon Ramon, fundador i director general, s'ha recompensat públicament el Millor vi 2025, segons el criteri dels socis i sòcies de Casa Gourmet: Bassus; el Celler més sostenible: Raventós Codorniu; la Millor proposta d'enoturisme: Peralada; el Producte Gourmet 2025, també escollit pels socis i sòcies de Casa Gurmet: Oli d'oliva fumat Finca La Barca; el Millor directiu: Àngel Velasco Herrero (Torrons Vicens); la Trajectòria: Coll Verd; l'Empresa Gourmet amb compromís social: Alemany 1879; i el Millor vi sense alcohol: Win 0%.
Molts dels plats i les begudes que s'ha servit durant el còctel posterior a l'acte han estat cedits per les firmes guardonades, per exemple la gilda líquida de Caviaroli Drops. Els Premis Casa Gourmet arriben després de quatre anys de reportatges sobre gastronomia, tastos i trobades amb productors, cellers i empreses de prestigi, als quals cal seguir el rastre per estar a l'última. La vetllada ha comptat amb el suport de CaixaBank i Peugeot, patrocinadors principals, i la col·laboració d'Alemany, Bodegas Hispano Suizas, Caviaroli, Coll Verd, Finca La Barca, Raventós Codorniu, Sánchez Romero Carvajal i Win.
