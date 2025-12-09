Indignació del sector
Els transportistes exigeixen una disculpa al conseller Ordeig per culpar-los de provocar la pesta porcina amb un entrepà en mal estat
Els professionals lamenten que el responsable d’Agricultura de la Generalitat apuntés que menjar contaminat podria haver causat el brot a Bellaterra, «zona per on passen molts transportistes»
Montse Martínez
La Federació Nacional d’Associacions de Transport d’Espanya (Fenadismer) ha exigit al conseller d’Agricultura Òscar Ordeig que demani disculpes per culpabilitzar el sector de ser l’origen del focus de pesta porcina localitzat en les proximitats de la ciutat de Barcelona.
Els transportistes lamenten que dilluns passat 1 de desembre el conseller acusés, «de manera absolutament injustificada», el col·lectiu de transportistes de ser els responsables de la transmissió de la malaltia als senglars que van aparèixer infectats, amb la seva famosa teoria de l’entrepà amb carn infectada llançat per la finestreta». Una nota de la federació reprodueix literalment la controvertida afirmació del conseller: «La probabilitat que l’origen sigui d’un embotit, un entrepà o un producte contaminat que hagi arribat per carretera –perquè Bellaterra és una zona per on passen molts transportistes– és alta».
El sector considera que aquestes declaracions, precipitades i fetes sense cap prova fefaent, sinó basada en meres conjectures, són absolutament «menyspreables» i impròpies d’un càrrec institucional del màxim nivell com és el d’un conseller autonòmic, que no fa sinó incriminar injustificadament una vegada més el col·lectiu del transport per carretera, malgrat haver estat acreditant la seva professionalitat reiteradament. «¿Per què va haver d’acusar els transportistes d’haver originat el brot sense cap prova, o és que per l’AP-7 no circulen milers de vehicles particulars procedents de la resta de la Unió Europea?», es pregunten.
Confinament biològic
Els transportistes matisen que les declaracions del conseller han sigut posades en entredit després de la investigació oberta pel Ministeri d’Agricultura per determinar l’origen real del nou brot. L’informe del Centre d’Investigació en Sanitat Animal (CISA-INIA),de Valdeolmos (Madrid), laboratori de referència de la UE, constata que tots els virus circulants en l’actualitat als estats membre de la Unió Europea pertanyen a grups genètics diferents del nou grup genètic al qual pertany el virus causant del focus a la província de Barcelona, així que «el seu origen pot estar en una instal·lació de confinament biològic». «Hi ha la possibilitat –afegeixen– que l’origen del virus no estigui en animals o productes d’origen animal provinents d’algun dels països on actualment és present la infecció».
L’origen del focus, segons el sector del transport que cita el centre d’investigació, seria en una fuga procedent de l’Institut d’Investigació i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA), entitat pública propietat de la Generalitat de Catalunya, un dels centres del qual estaria situat pròxim a la zona on s’ha detectat el focus de pesta porcina, i presidit paradoxalment pel conseller d’Agricultura.
