L'aeroport del Prat endureix les restriccions: es demana la targeta d'embarcament a l'entrada per accedir-hi
Els controls pretenen evitar l'accés de persones sense cap vincle personal o empresarial amb un vol
ACN
Barcelona
Aena intensifica des de fa unes setmanes els controls a les entrades a les instal·lacions de l'aeroport del Prat i pot demanar als passatgers que ensenyin el seu bitllet o targeta d'embarcament per poder entrar. La mesura està prevista en les normes d'ús dels aeroports aprovades durant aquest any, i no és temporal.
De fet, segons fonts d'Aena, els controls poden ser "aleatoris o estables" i es fan a les dues terminals, la T1 i la T2, durant tot el dia, segons el criteri que estableixi en cada moment Seguretat Aeroportuària d'acord amb les forces de seguretat. L'objectiu és que l'aeroport s'utilitzi "exclusivament" per part de viatgers, acompanyants i les empreses que, autoritzades per Aena, hi presten serveis.
- Pànic al Pedraforca, caiguda a Berga i atrapats a Vallcebre: triple rescat dels Bombers al Berguedà pel pont de desembre
- L’anècdota d'un hotel-restaurant de Manresa que es fa viral: una reserva inexistent i una clienta que vol tenir la raó
- Operació tornada del pont de desembre: fins a 23 quilòmetres de retencions a la C-16 i accidents d'última hora
- Soc de Martinet i treballo per la NASA; amb esforç, atreviment i curiositat una pot aconseguir el que es proposi
- Una setantena de persones acompanyen la bandera de la Puríssima en la tradicional Passada per Manresa
- Montserrat Díaz, gerent del CDIAP Manresa: 'La pobresa està creant dins de les famílies una tensió molt negativa per als fills
- Un poble petit de l’Anoia, amb 400 habitants, fa un Mercat de Nadal que ja és un model d’èxit
- Jordi Villacampa: 'No hauria canviat la Penya pel Barça per un euro més. Haurien d’haver pagat molts diners i no ho van fer