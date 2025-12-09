Llobet i Garoina consoliden la seva aliança als supermercats
Les dues empreses col·laboren amb un nou servei de peixateria als establiments del grup de distribució
Regió7
El Grup Llobet i Garoina col·laboren per posar a l’abast dels seus clients peix fresc als supermercats. Des de començaments de novembre, tres establiments de Llobet tenen disposats punts de peixateria amb producte de Garoina per “ aportar una experiència de compra més completa i especialitzada” a la clientela. Segons les dues empreses, la iniciativa ja està consolidada per la visió similar de les dues empreses en l’oferta al client: “selecció acurada, control en cada pas i una vocació clara de servei”, expliquen.
Així, segons l’aliança Garoina fa la tria diària del gènere i Llobet en garanteix la disponibilitat en un espai de peixateria. “Quan s’alineen criteri, experiència i vocació de servei, el resultat és un model de fresc sòlid i coherent. Aquesta col·laboració ens permet oferir un producte que parla per si sol”, expliquen fonts de Llobet.
Els punts de venda que ofereixen aquest servei són els de Llobet 1923 de Crist Rei i Llobet La Parada, a Manresa, i Llobet 1923 de Cardona.
