Arrenca la producció dels nous Seat Ibiza i Arona a Martorell
Markus Haupt destaca que la fàbrica del Baix Llobregat està avançant per convertir-se en una "planta flexible i multimarca"
EP
Seat ha iniciat la producció dels nous Seat Ibiza i Seat Arona a la seva fàbrica de Martorell (Baix Llobregat), que haurien de començar a a arribar al mercat el gener del 2026.
Aquestes noves versions compten amb “un disseny renovat, interiors millorats, una gamma de motors turbo TSI, equipament de sèrie ampliat i sistemes de seguretat avançats”, informa la firma automobilística en un comunicat aquest dimecres.
El CEO de Seat i Cupra, Markus Haupt, ha destacat que l’inici de la producció d’aquests vehicles representa “una fita important per a la fàbrica de Martorell, que avança per convertir-se en una planta flexible i multimarca”, equipada amb totes les tecnologies necessàries per fabricar cotxes que ofereixin una àmplia varietat d’opcions als clients, en paraules seves.
Per la seva banda, el director de les plantes de Seat i Cupra a Martorell, José Arreche, ha posat en valor que aquesta fita “reflecteix l’esforç extraordinari de tot l’equip per assegurar que tots dos models arribin als carrers a principis del 2026”, alhora que ha assegurat que s’han millorat els processos de producció.
L’arribada de les noves versions del Seat Ibiza i del Seat Arona s’emmarca en l’estratègia de la companyia per renovar tota la seva gamma Seat amb opcions electrificades de cara al 2028.
Es començarà amb versions Mild-Hybrid de l’Ibiza i de l’Arona el 2027, seguides per una motorizació Full Hybrid per al Seat León el 2028 i actualitzacions posteriors del León i del León Sportstourer el 2029.
