Catalunya vol reduir la població de senglar a la meitat: ara n'hi ha entre 125.000 i 180.000
El grup d’experts presentarà la setmana que ve un primer informe sobre l’origen del brot de PPA
ACN - Andrea Salazar / Maria Asmarat / Maria Pratdesaba
El conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, ha anunciat aquest dimecres que Catalunya té una població de senglars que oscil·la entre els 125.000 i els 180.000 exemplars, en funció de l’època de l’any i dels cicles de cria. En declaracions als mitjans abans de comparèixer al Parlament, el conseller ha dit que l’objectiu del Govern és reduir a la meitat aquesta població i ha concretat que, per fer-ho possible, crearan una Taula del senglar per abordar mesures per augmentar les captures.
D’altra banda, el grup d’experts que està analitzant l’origen del brot de pesta porcina africana (PPA) presentarà un primer informe la setmana que ve, on també s’analitzarà si unes obres properes a les instal·lacions dels CRESA han tingut alguna relació.
