Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Catalunya vol reduir la població de senglar a la meitat: ara n'hi ha entre 125.000 i 180.000

El grup d’experts presentarà la setmana que ve un primer informe sobre l’origen del brot de PPA

Un senglar, en una imatge d'arxiu

Un senglar, en una imatge d'arxiu / Ferran Nadeu

ACN - Andrea Salazar / Maria Asmarat / Maria Pratdesaba

Barcelona

El conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, ha anunciat aquest dimecres que Catalunya té una població de senglars que oscil·la entre els 125.000 i els 180.000 exemplars, en funció de l’època de l’any i dels cicles de cria. En declaracions als mitjans abans de comparèixer al Parlament, el conseller ha dit que l’objectiu del Govern és reduir a la meitat aquesta població i ha concretat que, per fer-ho possible, crearan una Taula del senglar per abordar mesures per augmentar les captures.

D’altra banda, el grup d’experts que està analitzant l’origen del brot de pesta porcina africana (PPA) presentarà un primer informe la setmana que ve, on també s’analitzarà si unes obres properes a les instal·lacions dels CRESA han tingut alguna relació.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Pànic al Pedraforca, caiguda a Berga i atrapats a Vallcebre: triple rescat dels Bombers al Berguedà pel pont de desembre
  2. Una seixantena d’exalumnes de la Joviat de la generació del 75 es retroben pels 50 anys
  3. Detenen un jove hacker d'Igualada per sostreure i vendre 64 milions de dades personals
  4. Soc de Martinet i treballo per la NASA; amb esforç, atreviment i curiositat una pot aconseguir el que es proposi
  5. L’advocat Ignacio de la Calzada: 'Molts treballadors perden indemnitzacions per aquest error
  6. Un veí de Collbató aconsegueix que li retornin diners de la taxa de residus
  7. El 90% dels afiliats d’Aliança Catalana a Berga amenaça de plegar per la 'designació de Judit Vinyes com a cap de llista
  8. Els populars banys termals de Llo de l'Alta Cerdanya, tancats per un incendi

El trio amorós que ningú s’esperava a ‘La casa de los gemelos 2’: borratxeres, discussions, crits i “expulsions”

El trio amorós que ningú s’esperava a ‘La casa de los gemelos 2’: borratxeres, discussions, crits i “expulsions”

Ignasi explica el funcionament del nou projecte turístic de Manresa

Ignasi explica el funcionament del nou projecte turístic de Manresa

Aliança Catalana admet que hi haurà baixes a Berga però manté que amb Vinyes hi guanya

Aliança Catalana admet que hi haurà baixes a Berga però manté que amb Vinyes hi guanya

Catalunya vol reduir la població de senglar a la meitat: ara n'hi ha entre 125.000 i 180.000

Catalunya vol reduir la població de senglar a la meitat: ara n'hi ha entre 125.000 i 180.000

Una plata i un bronze per al Berga Aquàtic al Campionat de Catalunya d'hivern de natació

Una plata i un bronze per al Berga Aquàtic al Campionat de Catalunya d'hivern de natació

Un dels regidors de Sumem x Santpedor plega, decebut pel trencament del pacte amb ERC

Un dels regidors de Sumem x Santpedor plega, decebut pel trencament del pacte amb ERC

Dos Guàrdies Civils fora de servei salven un home que es trobava en estat greu a l'interior d'un cotxe a Sallent

Dos Guàrdies Civils fora de servei salven un home que es trobava en estat greu a l'interior d'un cotxe a Sallent

Un tercer menor va patir complicacions després de ser assistit per l’anestesista de la clínica d’Alzira

Un tercer menor va patir complicacions després de ser assistit per l’anestesista de la clínica d’Alzira
Tracking Pixel Contents