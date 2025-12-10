Un jutjat de Cerdanyola investiga el brot com a possible delicte ecològic
Un equip conjunt de Mossos i Guàrdia Civil analitzen si es va cometre una suposada irregularitat contra el medi ambient
J. G. Albalat
Un jutjat investigarà el brot de pesta porcina africana (PPA) detectat a Cerdanyola del Vallès. Un equip conjunt entre la Guàrdia Civil i els Mossos han entregat un atestat en el tribunal d’instància d’aquesta localitat per rebre l’empara judicial que els permeti efectuar determinades diligències. Després de rebre l’informe policial, en tribunal d’instància (òrgan judicial col·legiat que substitueix als antics jutjats d’instrucció) va acordar remetre el cas una jutge perquè obri per un procés per un suposat delicte contra el medi ambient. Segons el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), la previsió és que la causa sigui declarada secreta una vegada sigui incoada formalment.
La decisió judicial arriba dies després que el Ministeri d’Agricultura fes públic l’informe que no descarta que el brot hagi sortit d’un laboratori. Per això els agents se centren a indagar en centres d’investigació biosanitària a prop de la zona en la qual es va detectar el primer cas d’un senglar infectat amb PPA.
Fonts policials han explicat a EL PERIÓDICO que l’equip conjunt es va crear fa uns dies i que de moment s’ha demanat al jutjat diverses diligències d’actuació que s’han d’aprovar. Els agents volen conèixer l’activitat en alguns laboratoris a més del seu sistema de seguretat biològica i sanitària per determinar si el virus va poder haver-se escapat de les instal·lacions. També podrien interrogar alguns directius i tècnics d’aquests centres, així com conèixer com tenen guardades les mostres i què fan per desfer-se dels animals morts en els experiments. Està previst que la secció de Medi Ambient de la Fiscalia de Barcelona es faci càrrec l’assumpte.
El conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, va assegurar ahir que el Govern ofereix plena col·laboració. "Tot el que vagi en línia d’esbrinar comptarà amb la nostra complicitat en el moment que correspongui", va dir Ordeig, que va demanar prudència. "Quan correspongui respondrem degudament. Deixem treballar els científics".
La investigació judicial va en paral·lel a l’auditoria que la Generalitat ha encarregat a un grup d’experts per esbrinar si el brot va poder originar-se en alguns dels cinc centres d’investigació animal situats en un radi de 20 quilòmetres del lloc on s’han detectat els senglars infectats. El comitè, format per sis persones treballa sota la direcció científica de la doctora Laura Pérez, directora del Centre d’Investigació en Sanitat Animal (CISA-INIA).
- Pànic al Pedraforca, caiguda a Berga i atrapats a Vallcebre: triple rescat dels Bombers al Berguedà pel pont de desembre
- Una seixantena d’exalumnes de la Joviat de la generació del 75 es retroben pels 50 anys
- Soc de Martinet i treballo per la NASA; amb esforç, atreviment i curiositat una pot aconseguir el que es proposi
- Un veí de Collbató aconsegueix que li retornin diners de la taxa de residus
- El 90% dels afiliats d’Aliança Catalana a Berga amenaça de plegar per la 'designació de Judit Vinyes com a cap de llista
- Operació tornada del pont de desembre: fins a 23 quilòmetres de retencions a la C-16 i accidents d'última hora
- Detenen un jove hacker d'Igualada per sostreure i vendre 64 milions de dades personals
- L’abat de Montserrat, en la cloenda del mil·lenari: «En un món complicat i difícil, volíem ser positius i fer coses»