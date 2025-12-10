Pablo Ossorio, productor del millor vi de 2025 segons Casa Gourmet: «Cap vi espanyol és dolent. Només n'hi ha de bons i d'excel·lents»
El soci fundador de Bodegas Hispano Suizas, creador de Bassus (pinot noir), i la resta de guardonats destaquen la feina dels professionals del sector primari
Maria Francés
Pablo Ossorio, soci fundador de Bodegas Hispano Suizas, de la denominació d'origen Utiel-Requena (València), productor reconegut amb un dels guardons estrella de la primera edició dels premis Casa Gourmet, considera que, en l'actualitat, «no es fan vins dolents», si més no, «a Espanya». «N'hi ha de bons i d'excel·lents, però jo no en conec cap que no tingui una certa qualitat», sosté l'artífex de Bassus, un vi que ha estat escollit com el millor de l'any per les sòcies i els socis del portal especialitzat del grup editor Prensa Ibérica.
De Bassus, s'ha ressaltat en la cerimònia dels premis, celebrada aquesta setmana a Barcelona, «la seva capacitat per reinterpretar amb excel·lència la pinot noir en un territori poc habitual per a aquesta varietat». El procés desemboca «en un negre de finor, precisió i enorme personalitat». Per aquesta raó, en paraules del presentador de l'acte de lliurament, Ferran Centelles, que va ser sommelier d'elBulli, el restaurant del xef Ferran Adrià, el mèrit aconseguit per un vi com aquest «és enorme».
Pablo Ossorio, molt agraït pel trofeu, ha aprofitat l'ocasió per subratllar la tasca dels seus col·legues, enòlegs i productors. La directora de Comunicació de Raventós Codorniu, Maria Vidal, com a representant de l'empresa destacada com el celler més sostenible de 2025, ha estès la felicitació «als viticultors». La seva companyia, com s'ha explicat en la gala, és «un referent internacional que lidera, amb dades mesurables i una estratègia global, la transformació del sector, tant a l'Estat com a escala internacional».
També Beatriz Moro, presidenta de Win 0% (Bodegas Matarromera), votat com el millor vi sense alcohol per les sòcies i els socis de Casa Gourmet, portal dedicat a la informació i el comerç electrònic sobre gastronomia i enologia, ha valorat la feina dels professionals del sector primari. Idèntica posició ha mantingut des de l'àmbit públic la secretària general del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya, Cristina Massot.
