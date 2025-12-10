El president de la Unió Empresarial de l'Anoia, Joan Mateu, assumeix una vicepresidència al Consell Territorial de la Pime de Foment
Mateu considera l’arribada al càrrec com «una oportunitat històrica per a la comarca»
ACN
El president de la Unió Empresarial de l’Anoia, Joan Mateu, assumeix una vicepresidència del Consell Territorial de la PIME de Foment, després que l’organisme hagi renovat el seu òrgan de govern. Pep Garcia, president de la Unió Empresarial Intersectorial, relleva al càrrec Xavier Panés, que l’havia ocupat en els últims dos anys. Panés ocuparà ara una de les dues vicepresidències i l’altra serà per a Mateu.
El Consell Territorial de la PIME agrupa més de 200.000 empreses d’arreu de Catalunya i està integrat per una vintena d’organitzacions empresarials territorials.
Mateu considera que «aquesta nova etapa suposa una oportunitat històrica per a la comarca de l’Anoia. Per primer cop, el nostre territori tindrà una veu directa i activa en un òrgan clau de representació de la PIME catalana. Treballarem perquè les empreses de l’Anoia siguin escoltades, tingudes en compte i situades al lloc que els correspon».
Per la seva banda, el president de la patronal, Josep Sánchez Llibre, ha agraït la tasca de Panés, a qui defineix com un president "generós, combatiu i constant" i anima Garcia a liderar l'òrgan amb una mirada "orientada a la indústria, al territori i al futur". També assegurat que el Consell Territorial és un "instrument únic i molt potent".
