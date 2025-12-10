El restaurant TemPo de Manresa tancarà el 28 de desembre
El xef Gerard Pons emprendrà un nou projecte dedicat a l’elaboració i venda directa de trufes de xocolata i coulants d’avellana a l’obrador GTtruff, que estarà ubicat al carrer Carrió
El restaurant TemPo de Manresa, especialitzat en una carta de plats de temporada i una brasa de carbó d’alzina, abaixarà la persiana el 28 de desembre. El seu xef, Gerard Pons, amb un llarg recorregut en el sector de la restauració, emprendrà un nou projecte dedicat a l’elaboració i venda directa de trufes de xocolata i coulants d’avellana a l’obrador GTtruff, ubicat al carrer Carrió, pels volts de febrer. El local del seu negoci actual, al carrer Circumval·lació, quedarà tancat a l’espera de saber qui se’n farà càrrec.
L’establiment va obrir l’agost del 2019, agafant el relleu de la creperia que havia ocupat el local, i fins ara, assegura Pons, la resposta i la fidelització dels clients ha estat “molt bona perquè hem assolit els objectius que volíem”, però diu que la impossibilitat “de portar les dues coses en paral·lel” l’ha abocat al tancament de TemPo. Es tracta d’un negoci familiar en el qual en Gerard gestiona la part operativa i els seus pares l’ajuden amb el tema administratiu. Actualment, només hi treballava ell, que s’encarrega de la cuina, i la cambrera de la sala, la Iman.
El nom del restaurant sorgeix del producte de temporada que treballen i del cognom de la família. L’interior presenta una decoració “vintage, tropical i, a la vegada moderna”, tal com detallen a la seva pàgina web. Pel que fa a la carta, ofereixen un catàleg variat que canvien constantment. Li donen especial importància a les verdures, hortalisses i bolets de temporada, i destaquen per la Robatayaki, una brasa de carbó d’alzina on cuinen la carn, el peix, el marisc i les verdures. Tots els plats, asseguren, són elaborats per ells sempre respectant “la base d’un bon producte i d’una bona matèria prima”.
Per a tots els clients que encara no hagin provat el restaurant o vulguin repetir l’experiència abans del seu tancament, l’horari d’obertura de dimecres a diumenge és d’¼ de 2 del migdia a 5 de la tarda. Els divendres també obren de 2/4 de 8 del vespre a 12 de la nit per a aquells que vulguin anar-hi a sopar. Els dilluns i dimarts l’establiment és tancat.
La trajectòria de Gerard Pons
El xef manresà del restaurant TemPo va començar a estudiar cuina l’any 2010 a l’escola d’Hostaleria i turisme de Sant Pol de Mar. Com a estudiant, va fer pràctiques a restaurants i hotels de prestigi com La Venta Moncalvillo (Rioja), Le Chateau de Beaulieu/ Restaurant Le Meurin (França) i a l’hotel InterContinental Real Hotel & Club Tower (Costa Rica). Tots ells amb estrelles Michelin.
Finalitzats els estudis, va treballar a banquets i càterings al “Serrat del Figaró” de la mà de Nandu Jubany. Posteriorment, va passar al restaurant Món a Sant Benet de Bages com a cap de cuina i després es va tornar a incorporar al restaurant Aligué amb el xef Benvingut Aligué.
