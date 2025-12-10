Set anys fent del cartró joguines
A través de l'empresa Lulets, la parella manresana Ingrid Blasco i Salvador Haro dissenyen, fabriquen i venen accessoris sostenibles per a nens
El projecte va sorgir arran del naixement dels seus tres fills, sobretot quan el petit, en Martí, va demanar una disfressa d’avió per carnestoltes
Una idea sorgida arran del naixement dels seus tres fills. Així és com la parella manresana Íngrid Blasco i Salvador Haro expliquen l’origen de la marca Lulets, una empresa dedicada al disseny i fabricació de joguines sostenibles de cartró. Des d’una caixa registradora o estovalles fins a una caseta o un coet; els clients poden fer les seves comandes a través del web de l’entitat.Abans, havien pogut adquirir els productes a la botiga oficial que tenien a Manresa i al viver d’artesania Artífex, situat al costat del mercat Puigmercadal.
Tot va començar fa set anys quan el seu fill petit, el Martí, volia una disfressa d’avió per carnestoltes. El seu pare, que és una persona «intrèpida», comenta a Regió7 Maria Gómez (Manresa, 2001), cofundadora de l’empresa, va decidir «fer tot el disseny a partir de quatre caixes de cartró i quatre pintures». A partir d’aquesta creació van decidir que seria una bona idea dissenyar aquestes joguines de cartró i posar-les al mercat per a més infants. Va néixer Lulets, nom sorgit, també, del petit de la casa. «Quan el Martí era petit deia ‘lulets’ en lloc de calçotets, que a més té molta similitud amb la paraula joguets», detalla la jove empleada.
La companyia és petita i la integren pocs treballadors. Haro és enginyer mecànic, i la seva funció és el desenvolupament i industrialització dels productes. Blasco és docent i gestiona la concepció pedagògica i els dissenys. Pel que fa a Gómez, ella va començar a ajudar en Salvador i l’Íngrid fa anys perquè els seus pares són amics de la parella. És enginyera de disseny de productes i se’n cuida de la innovació, fotografies, web i aspectes comercials. Tanmateix, «aquí no hi ha rols, tots fem de tot», reconeix. Els centres de producció de les joguines són a Navarcles i Vic, on es tallen les planxes de cartró.
L’objectiu que es marquen és créixer i sortir a buscar clients a altres mercats europeus. «Invertim els guanys de les vendes en intentar fer publicitat i màrqueting, i aquí és on voldríem posar més recursos, perquè si podem accedir a altres països incrementaríem el nombre de vendes», afirma Haro. Una concepció de la joguina, que a més, genera molts adeptes entre els partidaris a la sostenibilitat i detractors del plàstic, ja que «es pot reciclar i genera pocs residus».
En el seu catàleg hi ha joguines (coets, teatrins amb cadires o sense, avions i blocs de construcció) mobiliari (taules i cases), complements (titelles, estovalles, cortines, caixes enregistradores, cistells de fruites i caixes de fruites i colraves) i vinils. Val a dir, també, que han fet projectes per a l’Ajuntament de Manresa i el Campi qui Jugui i altres entitats públiques.
Sobre la seva elaboració, Haro explica que «al final, la tecnologia que apliquem és el mateix que en un disseny d’una peça metàl·lica. El repte més gran és que es pugui muntar i desmuntar fàcilment i que sigui resistent».
Darrere de cada joguina Lulets hi ha la història de cadascun dels tres fills de la parella. El cas ja mencionat del Martí amb l’avió, la Clàudia amb la caseta i els blocs de construcció, i el Pau amb el coet.
Per logística familiar es van traslladar a Vic. També havien estat a l’avinguda de la Pirelli de Manresa.
- Pànic al Pedraforca, caiguda a Berga i atrapats a Vallcebre: triple rescat dels Bombers al Berguedà pel pont de desembre
- L’anècdota d'un hotel-restaurant de Manresa que es fa viral: una reserva inexistent i una clienta que vol tenir la raó
- Operació tornada del pont de desembre: fins a 23 quilòmetres de retencions a la C-16 i accidents d'última hora
- Soc de Martinet i treballo per la NASA; amb esforç, atreviment i curiositat una pot aconseguir el que es proposi
- Una setantena de persones acompanyen la bandera de la Puríssima en la tradicional Passada per Manresa
- Montserrat Díaz, gerent del CDIAP Manresa: 'La pobresa està creant dins de les famílies una tensió molt negativa per als fills
- Un poble petit de l’Anoia, amb 400 habitants, fa un Mercat de Nadal que ja és un model d’èxit
- Jordi Villacampa: 'No hauria canviat la Penya pel Barça per un euro més. Haurien d’haver pagat molts diners i no ho van fer