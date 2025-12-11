Abertis compra la societat que gestiona el Túnel del Cadí
La companyia adquireix el 49,99% de la societat a la francesa Crédit Agricole Assurances
ACN - Redacció
Abertis ha tancat un acord per completar el seu control de la societat que gestiona els Túnels de Vallvidrera i del Cadí. Així, la multinacional ha comprat el 49,99% de la societat que gestiona les autopistes a la companyia francesa Crédit Agricole Assurances. Abertis ja controlava el 50,01% de l'empresa a través de la seva filial Autopistas. Túnels de Barcelona i Cadí explota l'autopista d'accés a Barcelona per Vallvidrera des de Sant Cugat del Vallès, i la via que comunica el Berguedà i la Cerdanya. En total, l'any 2024 la concessionària va ingressar 69 milions d'euros per aquests trams de 46 kilòmetres en total. La concessió s'acaba l'any 2037.
En un comunicat, Abertis afirma que amb la compra "augmenta la seva exposició a Catalunya i reforça la seva posició en un mercat estratègic com Espanya".
En aquest sentit, afirma que l'operació suposa "una nova fita en la consecució de l'estratègia del grup de mantenir un dossier diversificat i equilibrat, amb un mix de divises fort i en entorns jurídicament estables".
