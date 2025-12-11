Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Tecnologia. Intel·ligència Artificial

Alberto Pinedo, National Technology & Security Officer a Microsoft: «La IA amplifica el talent humà, no el substitueix»

La intel·ligència artificial (IA) és una tecnologia de propòsit general, comparable a l’electricitat o Internet, capaç de transformar la societat i la forma en què treballem

Alberto Pinedo, National Technology &amp; Security Officer a Microsoft

Alberto Pinedo, National Technology & Security Officer a Microsoft / ALBERTO ESPADA

Alberto Pinedo, National Technology & Security Officer a Microsoft, defineix la IA com a sistemes capaços d’analitzar dades, aprendre’n i prendre decisions o generar contingut que abans només podia fer una persona. La IA no és màgia ni una consciència autònoma, i tampoc substitueix el judici humà: l’amplifica, alliberant temps per a tasques creatives i estratègiques de més valor. La seva adopció avança a una velocitat sense precedents —més de mil milions de persones l’han utilitzat en menys de tres anys— i ja està redefinint la vida diària i la feina. Avui comptem amb assistents virtuals que organitzen l’agenda, eines que automatitzen tasques repetitives, personalitzen l’educació, acceleren diagnòstics mèdics i optimitzen processos empresarials. El seu potencial és enorme, però el seu impacte positiu dependrà d’una adopció responsable, inclusiva i centrada en les persones.

¿En quin punt es troba Espanya en l’adopció de la IA?

Espanya ocupa el sisè lloc mundial en adopció d’IA, amb un 40% de la població utilitzant aquestes tecnologies, per sobre de la mitjana europea i mundial. Només estan per davant els Emirats Àrabs Units, Singapur, Noruega, Irlanda i França. Aquest avenç demostra el dinamisme de l’ecosistema digital i la capacitat d’Espanya per aprofitar la IA com a motor de competitivitat i progrés. Tot i així, l’adopció global de la IA continua sent desigual i el repte ara és democratitzar-hi l’accés i assegurar que els seus beneficis arribin a totes les persones, territoris i sectors.

Les pimes representen gran part del teixit empresarial espanyol. ¿Quines oportunitats concretes i reptes representa per a elles la IA?

La IA ofereix a les pimes accés a capacitats tecnològiques que abans només podien permetre’s les grans corporacions. L’automatització allibera els equips de tasques administratives o repetitives i els permet centrar-se en innovació, atenció al client o desenvolupament de nous productes i serveis. A més, ajuda a anticipar necessitats, optimitzar inventaris i reduir costos. La IA és una aliada fonamental per créixer i competir, i a Microsoft acompanyem les pimes en aquest procés facilitant accés a tecnologia, formació i recursos.

«La IA és una oportunitat única perquè les petites i mitjanes empreses puguin créixer i competir»

¿Quins factors frenen l’adopció d’IA en les organitzacions?

Un dels principals frens és la falta de dades de qualitat i ben estructurades, cosa que impedeix desenvolupar models fiables. També influeix la falta de formació i talent especialitzat en IA i les preocupacions sobre privacitat i seguretat. Moltes organitzacions, especialment en sectors regulats com la banca, la salut o l’administració pública, temen que la implantació de solucions d’IA pugui suposar riscos per a la privacitat de la informació i dificultats per complir normatives. Per respondre a aquestes preocupacions i reforçar la confiança, des de Microsoft estem impulsant iniciatives per formar gratuïtament en IA totes les persones, col·laborant amb universitats, administracions i entitats socials. A més, apliquem principis de privacitat des del disseny, realitzem auditories periòdiques, oferim eines avançades de governança i protecció de dades i desenvolupem iniciatives com EU Data Boundary, que garanteix que les dades de clients europeus s’emmagatzemen i processen dins de la UE complint el RGPD.

¿Què ha de fer una empresa per preparar bé les seves dades abans de començar a utilitzar IA i quin paper hi juga el núvol (cloud)?

És fonamental migrar al núvol, auditar i netejar les bases de dades, eliminar duplicitats, corregir errors i estructurar la informació perquè sigui accessible i protegida. Només així la IA podrà desplegar tot el seu potencial, ajudant a anticipar tendències, optimitzar processos i prendre decisions més informades.

El núvol permet a qualsevol empresa accedir a capacitats de computació i eines d’IA avançades sense grans inversions, processar grans volums de dades i desplegar aplicacions intel·ligents ràpidament. A més, assegura escalabilitat, seguretat i compliment normatiu.

¿Què impliquen els Compromisos Digitals Europeus anunciats per Microsoft el 2025 per a les empreses que volen utilitzar IA?

Suposen més capacitat, més control i més garanties per adoptar IA a Europa. Inclouen inversions en infraestructures locals, formació en competències digitals, i el desenvolupament de solucions alineades amb els valors europeus de privacitat, inclusió i sostenibilitat. També oferim garanties legals de resiliència i continuïtat de servei, reforcem la ciberseguretat i col·laborem amb programes com l’European Security Program. Tot això permet innovar amb IA i núvol amb més control i confiança.

¿Què significa aplicar governança a la IA?

Significa establir polítiques i processos per utilitzar la IA de forma ètica, segura i transparent, auditar sistemes per detectar biaixos o riscos i formar els equips en competències digitals. Només així es pot aprofitar tot el potencial de la IA i generar confiança en la seva adopció

Mirant al futur, ¿quin missatge li agradaria traslladar a les organitzacions que encara dubten si fer el pas cap a la IA?

La IA no és una moda passatgera, sinó una eina transformadora. Tenim davant nostre una enorme oportunitat com a país. Adoptar-la de forma responsable, invertir en talent i apostar per la innovació permetrà a les organitzacions espanyoles ser més competitives, resilients i sostenibles. A Microsoft estem compromesos a acompanyar-les perquè ningú es quedi enrere.

