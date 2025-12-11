bonÀrea trasllada la seva botiga a Igualada per ampliar la seva superfície i gamma de productes
El grup obre al número 3 del carrer Masquefa un establiment de 294 metres quadrats i incrementa la plantilla en 5 treballadors
Regió7
El grup agroalimentari bonÀrea Agrupa ha traslladat la seva botiga d'Igualada al carrer Masquefa, 3, molt a prop de l’anterior establiment a l’avinguda Dr. Pasteur, que ha estat tancat els dies 9 i 10 de desembre. Amb aquest trasllat, bonÀrea ha canviat el format de la botiga, i passa de ser un comerç petit a convertir-se en un supermercat per adaptar-se a les creixents necessitats dels clients del municipi.
La nova botiga ofereix una gamma de productes molt més àmplia, aproximadament el doble, fins a les 2.400 referències i augmenta la seva superfície de venda fins als 294 m² (abans 111 m²), fet que el grup assegurar que "millora de manera notable l’experiència de compra".
Aquest establiment és una de les 3 botigues que la companyia té a Igualada, juntament amb les ubicades al carrer Joaquima de Vedruna i al passeig Mossèn Jacint Verdaguer. A la comarca, bonÀrea suma 11 botigues, i a la província de Barcelona ja ha superat la xifra dels 300 establiments.
Segons Joan Perella, responsable d’Expansió i Obres de botigues de bonÀrea: “Ens traslladem a un local més ampli amb l’objectiu d’oferir un millor servei al barri. A més, s’ha habilitat un aparcament amb 13 places per facilitar l’accés als veïns de Les Comes, Sesoliveres i Fàtima, especialment a aquells a qui l’antiga botiga els quedava més allunyada.”
El nou establiment comptarà també amb una ampliació de l’equip: la plantilla passa de 7 a 12 treballadors. Pel que fa als horaris, amb el trasllat, la botiga obrirà de dilluns a dissabte de 9 h a 21 h, i mantindrà l’horari de 10 a 14 h els diumenges i festius, com fins ara.
