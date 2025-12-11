El català arriba als cotxes de Seat & Cupra
Figurarà entre els idiomes disponibles en el sistema d’infoentreteniment a bord dels Cupra Raval i Cupra Born
Regió7
Seat & Cupra incorporarà per primera vegada el català entre els idiomes disponibles en el sistema d’infoentreteniment a bord dels Cupra Raval i Cupra Born. Ambdós models es presentaran formalment a principis de 2026. A més dels idiomes actuals, l’usuari podrà llegir en català (a més de basc i gallec) les indicacions de les pantalles sobre multimèdia, comunicacions, assistència a la conducció, seguretat i confort a bord.
Aquesta incorporació és "fruit de mesos de converses entre l’Aliança per la Presència Digital del Català i Seat & Cupra", assenyala l'Aliança, durant els quals, detalla "l’Aliança ha impulsat aquesta col·laboració proposant solucions tècniques que han ajudat a fer-ho possible".
El Cupra Born, que es fabrica a Zwickau (Alemanya) sobre la plataforma elèctrica MEB del Grup Volkswagen, està dissenyat al centre tècnic de Seat & Cupra a Martorell, que també s’ha encarregat de desenvolupar la versió en català –a més de basc i gallec– del sistema d’infoentreteniment a partir del sistema operatiu Android Automotive OS, adaptant els milers de cadenes de text dels missatges, indicadors i menús de pantalla.
Així mateix, Seat & Cupra ha traslladat a l’Aliança que el Cupra Raval, el primer cotxe elèctric íntegrament dissenyat i fabricat a Martorell, disposarà de menús en català, basc i gallec des del moment del llançament.
L’Aliança per la Presència Digital del Català valora "molt positivament l’esforç de Seat & Cupra per incorporar el català a la interfície d’usuari dels seus vehicles", ja que d'aquesta manera "es normalitza el català en l’àmbit de l’automoció, posant fi a una anomalia". Fins ara, detalla l'Aliança, només incloïen el català cotxes dissenyats als EUA i a la Xina.
