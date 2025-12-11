El Govern blinda el radi de 6 quilòmetres d’on es va detectar la pesta per intensificar les captures de senglars
Ordeig diu que en els pròxims dies es convocarà la Taula del Senglar on es proposarà el calendari d'actuacions del 2026
Anna Berga (ACN)
El Govern ultima aquest dijous el tancament perimetral, amb "tanques i altres barreres físiques", del radi de 6 quilòmetres on es va detectar la pesta porcina africana (PPA) per poder intensificar les captures i sacrificis de senglars. Ho ha explicat el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, que ha indicat que les actuacions es faran entre el radi dels quilòmetres 4 i 6 per "tenir una zona de seguretat sense animals que puguin contagiar a banda i banda". Ordeig també ha explicat que en els "pròxims dies" convocaran la Taula del Senglar, on es presentarà una proposta del calendari d'actuacions per al 2026. També ha explicat que la República Dominicana ha acceptat la regionalització provincial del comerç de carn de porc.
El conseller Ordeig ha explicat que aquest dijous quedarà tancat el perímetre dels 6 quilòmetres del focus de la PPA de Cerdanyola del Vallès. L'objectiu, ha dit, és intensificar les captures i sacrificis dins del radi dels quatre a sis quilòmetres per delimitar una "zona de seguretat" per evitar nous contagis.
Ordeig ha dit que la malaltia continua continguda amb els 13 casos ja detectats dins del radi inicial de 6 quilòmetres i ha demanat "temps, paciència i prudència" per estudiar el possible origen del brot. "Avui no tenim informes concloents ni informacions contrastades que ens puguin assegurar una cosa o l'altra", ha expressat el conseller.
D'altra banda, Ordeig ha explicat que un equip del Centre d'Investigació en Salut Animal, laboratori de referència europeu ubicat a Madrid, visita aquest dijous les instal·lacions de l'IRTA-CReSA juntament amb responsables d'Agricultura i dels Agents Rurals per conèixer i recopilar informació del centre.
Taula del Senglar
Pel que fa a la Taula del Senglar anunciada aquest dimecres, Ordeig ha explicat que ja tenen gairebé a punt la seva composició i que la convocaran "en els pròxims dies". L'òrgan, ha dit, farà una proposta sobre quin ha de ser l'objectiu de captures de senglar durant el 2026 pel que fa a calendari, actuacions i quines responsabilitats tindrà cada col·lectiu.
El conseller també ha explicat que aquesta tarda la Direcció General de Boscos es reunirà amb diferents col·lectius de caçadors per debatre pròximes actuacions.
Així, ha repetit que l'objectiu del Govern és reduir la població de senglars a la meitat i ha indicat que al país hi ha una mitjana de 6,3 senglars per quilòmetre quadrat, tot i que es reparteixen de manera desigual dins del territori. "On hi hagi una densitat més gran haurem d'intensificar [les captures] molt més", ha indicat Ordeig.
República Dominicana permet la regionalització
El conseller ha anunciat que la República Dominicana ha acceptat la regionalització provincial per comercialitzar carn de porc i ha afegit que estan negociant una regionalització amb la Comunitat Andina, que formen Perú, Colòmbia, Equador i Bolívia. L'anunci arriba l'endemà que Xile també hagi acceptat la regionalització de carn, en aquest cas a partir d'un radi de 20 quilòmetres del punt del focus.
Ordeig ha parlat de "bones notícies", no per l'impacte comercial, que ha dit que "no és molt important", sinó per "l'impacte polític" i l'efecte dominó que la decisió d'aquests països pot tenir en d'altres que encara es mostren reticents a reprendre les importacions.
