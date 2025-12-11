El grup Casablanca adquireix la cocteleria Glaç de Manresa
Els fins ara propietaris, Guillem Vilà i Carles Pons, traspassen el local per dedicar-se plenament als seus negocis familiars
La cocteleria Glaç de Manresa té nous propietaris. El grup Casablanca, que porta el Gris, el restaurant la Santa Brasa i la Pera Llimonera, entre d'altres, ha adquirit el local situat al Passeig Pere III, 25. Els que fins ara eren els promotors, Guillem Vilà i Carles Pons, han decidit traspassar el local per dedicar-se plenament als seus negocis familiars. El president de l'entitat que adquireix l'establiment, Nico Gutiérrez, i el seu fill, amplien la seva oferta de serveis d'hostaleria i oci nocturn a la capital del Bages.
Al llarg dels anys, el Glaç ha anat experimentant canvis de gestió. El 2018 Guillem Vilà, de la tercera generació de la família Vilà Vila, va aconseguir la propietat del negoci i, el 2023, Carles Pons es va convertir en el seu soci. A partir d'ara, es dedicarà a la seva joieria familiar, Pons Joiers, de la carretera del Pont de Vilomara.
"És un traspàs, un acord que hem arribat amb els nous propietaris. Tant jo com el Carles teníem projectes paral·lels i ara ens dedicarem a les nostres activitats principals", ha explicat a Regió7 Guillem Vilà.
Pel que fa al negoci en si, l'establiment també ha crescut. Primer va ser la terrassa, al pati de la Casa Lluvià, i l'any passat va ser el torn de descobrir-ne la vinoteca, batejada com a Glaç Wine. Un nou espai, connectat al restaurant original, i que ocupa el local que va deixar lliure a la cantonada entre el Passeig Pere III i el carrer d'Arquitecte Oms el distribuïdor de productes Apple K-tuin. Aquest establiment disposa de 300 metres quadrats. Amb tot, el projecte té tres espais, el restaurant Glaç, de 240 metres quadrats, just a sota de la vinoteca (i amb la qual està connectada) i la terrassa de la Casa Lluvià, 400 metres a l'aire lliure per a les tardes a l'estiu.
