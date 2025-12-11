El nombre de pimes a la regió s’estanca però les empreses creixen en ocupació
El teixit empresarial de la Catalunya central evoluciona més lentament que la mitjana del país en la creació de llocs de treball però és més rendible, més competitiu i presenta un menor endeutament
Les comarques del Bages, Anoia, Berguedà, Lluçanès, Moianès, Solsonès i Osona van tancar el 2024 amb un total de 38.070 pimes amb i sense assalariats, xifra que suposa el 99,8% del total d’empreses del territori, i una quarantena més que l’any anterior. L’evolució interanual se salda doncs amb un creixement percentual del 0,1%. La dada contrasta amb l’augment general del nombre de petites i mitjanes empreses a Catalunya, que ha estat en el mateix període de l’1,3%.
El nombre de petites i mitjanes empreses cau especialment al sector industrial, amb un descens interanual del 4,5%, una tendència similar al conjunt català, tot i que més pronunciada (a Catalunya, el nombre baixa l’1,7%). L’evolució del nombre de pimes és negativa també al primari (-0,3%, un descens menor que a Catalunya) i a la construcció (-0,9%, mentre puja a Catalunya mig punt), i augmenta als serveis (1,1%), però ho fa a la meitat de ritme que al conjunt del país (1,9%).
Segons les dades territorials de l’Anuari de la Pime Catalana 2025 que elabora la patronal Pimec, la previsió per a enguany també és negativa, amb un descens del 0,3% del nombre d’empreses, mentre es contempla un creixement moderat, del 0,7%, per al conjunt català. L’anuari preveu que continuï caient, però de forma més suau i per sota de la mitjana nacional, el nombre de pimes a la indústria (-1,4%), i al primari (-0,3%), mentre contempla que mantingui un ritme descendent a la construcció (-0,7%) mentre continua creixent a Catalunya. Finalment, pronostica una estabilització en la quantitat de pimes als serveis.
Les dades de l’anuari del 2024 revelen que el 67,5% de la pime local està dedicada als serveis, tretze punts menys que la mitjana catalana. Amb tot, l’activitat és més elevada a la resta de sectors: a la indústria suposa el 10,2% del total, quatre punts percentuals més que a Catalunya; al primari, el 7,5%, també quatre punts més que la mitjana nacional; i a la construcció, el 14,8%, tres punts més que al conjunt del país.
L’ocupació
L’any passat, en relació al 2023, a les pimes del territori va augmentar l’ocupació de l’1,1%, fins a les 133.071 persones, un increment, però, per sota de la mitjana (2%). Enguany, es preveu que s’experimenti també un increment de l’ocupació, del 0,52%, pràcticament idèntic al del conjunt català.
La majoria de treballadors de les pimes, el 59,9%, està ocupada al serveis, però la xifra suposa quinze punts percentuals menys que l’ocupació al sector a Catalunya. En canvi, a la indústria, els ocupats a les pimes, que suposen el 73,2% del total d’ocupats al sector (a Catalunya representen el 65,5%), són el 27,9% del total d’empleats a la petita i mitjana empresa del territori, tretze punts més que la mitjana catalana. Dades que confirmen el pes de la indústria, i especialment de la pime, al conjunt de les comarques centrals.
Dimensió i rendibilitat
Quant a la dimensió empresarial, el nombre d’ocupats per pime, a la indústria també se supera per molt poc la mitjana catalana: 9,5 per 9,4 al conjunt del país, mentre que és inferior a la resta de sectors. En conjunt, la dimensió de la pime és menor a la Catalunya central (3,5) que a Catalunya (3,9).
On hi ha un saldo superior al territori respecte del conjunt català, amb dades corresponents a l’exercici 2023, és en rendibilitat econòmica (7,8% a la regió pel 7,5% català) i tot i que amb un VAB per treballador inferior (57.315 a la regió, pels 57.344 català). Amb tot, la variació respecte del 2022 és més positiva a la Catalunya central que a la resta del país, tant en rendibilitat (l’1,2% al territori, 4 dècimes superior a la de Catalunya), com en productivitat (un punt i mig més de creixement, fins al 7,9%). Les pimes locals també són més competitives que la mitjana catalana, amb una menor despesa de personal respecte del VAB, i tenen un endeutament similar, a l’entorn del 43% sobre el passiu. Les pimes locals, a més, van augmentar més que el conjunt de Catalunya la seva competitivitat i van reduir més el seu endeutament.
Radiografia per sectors
En la radiografia dels sectors, l’anuari de Pimec conclou que les empreses del primari del territori central tenen una major rendibilitat econòmica i productivitat que al conjunt català , i alhora són més competitives i amb menys endeutament. És especialment significativa la variació percentual de la competitivitat el 2023 a la regió respecte de l’any 2022, amb el 36,2% menys de despesa de personal en relació al VAB.
A la indústria, la tendència és a la inversa, amb empreses menys rendibles i menys productives, tot i que la productivitat augmenta interanualment per sobre del registre català (7,7% pel 7% del país). També són lleugerament menys competitives i més endeutades. Per subsectors, el més rendible, productiu i competitiu al territori és el de les indústries químiques, mentre que els que presenten una menor rendibilitat, productivitat i competitivitat i un major endeutament són la indústria alimentària i la del tèxtil, cuir i confecció.
A la construcció, la rendibilitat (7,1%) i la productivitat (57.684 euros per treballador) són superiors que al conjunt del país, i també presenta uns millors registres en competitivitat (75,1%) i endeutament (46,7%). Als serveis, per la seva banda, si bé les pimes locals són més rendibles (8,1%) que la mitjana catalana, són sensiblement menys productives (53.978 euros). Tanmateix, presenten una millor competitivitat (69,5%) i un endeutament inferior en relació al passiu (40,9%) comparades amb el conjunt de Catalunya. El subsector amb millors registres és el dels serveis financers, asseguradors i lloguers, que tot i figurar entre els menys rendibles, obté els millors resultats en productivitat, competitivitat i endeutament.
En conjunt, la rendibilitat més elevada en les pimes de la Catalunya central l’obtenen les del primari, que alhora són les empreses més productives i les més competitives, mentre que el menor endeutament es registra als serveis. Per contra, els pitjors registres en rendibilitat, competitivitat i endeutament es concentre a la construcció, mentre que són els serveis els menys productius del conjunt de sectors del territori.
