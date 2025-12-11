Augment de tarifes
Els peatges de la C-16 i el túnel del Cadí pujaran un 3% el 2026
La Generalitat publica les noves tarifes, que s’ajusten a l’IPC i a un coeficient per volum de trànsit
El Govern considera necessari apujar el preu del transport públic al ritme de l’IPC
Glòria Ayuso
Els peatges que continuen actius a Catalunya – els de la C-32, la C-16 i els túnels de Vallvidrera i del Cadí- augmentaran les seves tarifes pràcticament un 3% a partir de l’1 de gener del 2026.
El Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) ha publicat aquest dijous l’actualització, que es calcula a partir de l’IPC fins a l’octubre (en aquest cas, un 3,1%) i d’un coeficient corrector vinculat al trànsit real. Amb aquest sistema, «cap peatge pujarà per sobre de l’IPC», tal com destaquen fonts de la conselleria de Territori. Les pujades seran concretament del 2,84% a la C-32 entre Castelldefels i el Vendrell; del 2,82% en el cas del Túnel del Cadí; el 2,99% als Túnels de Vallvidrera, i del 2,96% en el peatge de la C-16 que tarifica el recorregut entre Sant Cugat i Manresa.
55 milions de descomptes
El Govern ha volgut remarcar que la Generalitat assumeix cada any entorn de 55 milions d’euros en bonificacions, descomptes i actuacions associades a aquests peatges. Es bonifiquen així els desplaçaments considerats de «mobilitat obligada», és a dir els trasllats no ocasionals de persones que realitzen trajectes de dilluns a divendres no festius amb el mateix origen i destinació, com els derivats per motiu de treball, estudis o similars. També hi ha descomptes dirigits als vehicles d’alta ocupació i els d’etiqueta ECO.
La directriu per al Govern, indiquen les mateixes fonts, és treballar per avançar cap a una mobilitat descarbonitzada i aplicar els criteris europeus de pagament per ús i de «qui contamina paga». Actualment, el trànsit per carretera genera el 40% de les emissions de CO2 a Catalunya, per la qual cosa es pretén fomentar comportaments més eficients, així com estudiar noves fórmules per desincentivar l’ús del vehicle privat en favor del transport públic.
Finançar el transport
En aquesta línia, el secretari de Mobilitat, Manel Nadal, s’ha referit últimament en diverses ocasions a la proposta d’implantar una vinyeta que gravi els vehicles que circulen per les autopistes, uns recursos que servirien per poder finançar la gran inversió que requereix el desplegament d’un transport públic fiable a tot el territori.
