El president de Pimec reclama més oferta formativa per impulsar el creixement
Antoni Daura celebra el «bon moment» per a les petites i mitjanes empreses del territori
Aquest és un «bon moment» per a les petites i mitjanes empreses del territori, que llueixen una major rendibilitat i competitivitat i un menor endeutament que les pimes del conjunt català, però cal una aposta per la formació especialitzada per donar un impuls al creixement del sector. Aquesta és l’anàlisi que fa Esteve Pintó, president de Pimec a la Catalunya central, dels resultats territorialitzats de l’Anuari de la patronal. «El retard de la formació de les necessitats empresarials es manté», diu Pintó, per a qui les dificultats per trobar personal qualificat continuen sent un llast per dotar de més múscul la petita i mitjana empresa del territori.
El grau d’electricitat
En aquest sentit, el president territorial de la patronal es mostra esperançat amb la recuperació del grau d’electricitat a la UPC de Manresa, que es va deixar d’oferir el curs 2015-2016 . «La universitat hi ha estat reticent, perquè requereix mitjans, però estem en la fase de captar recursos, i l’any que ve ho hauríem d’haver pogut resoldre per fer-ne la planificació, per engegar la maquinària», diu Pintó.
«Hem de poder retenir el talent i atraure’n», insisteix Pintó que, amb tot, reconeix que aquest és un «problema generalitzat» de les petites i mitjanes empreses. Una qüestió que presenta diverses arestes, com és l’habitatge: perquè un territori sigui atractiu per captar talent cal que tingui unes bones condicions més enllà de les estrictament professionals. Però avui l’habitatge és un handicap, sobretot, diu Pintó, en zones com el Berguedà, amb escassetat d’immobles disponibles.
Alerta a la indústria
Quant a la radiografia de la pime territorial que en fa l’Anuari de Pimec, Pintó en destaca la «fortalesa» de la indústria a la regió, de la qual és pal de paller econòmic, tot i que fa una alerta sobre el sector atesa la pèrdua de pimes que s’hi està experimentant. Segons explica el president territorial de Pimec, «hi ha empreses que tanquen per falta de competitivitat, però les que queden són més grans». Per a Pintó, la dependència que sovint tenen les empreses del metall de la Catalunya central de l’automoció, avui un sector en plena transformació, i la manca de relleu, en altres casos, serien els motius que explicarien la davallada de societats industrials al territori, que l’any passat van experimentar una caiguda en nombre interanaual del 4,5%. Amb tot, destaca la «musculació» del teixit existent, ja que les empreses actives «guanyen en internacionalització», factors que en garanteixen la bona salut, destaca Pintó.
- Desarticulen una xarxa criminal liderada per un metge conegut a les xarxes que traficava amb medicaments il·legals i dopants
- Detenen un jove hacker d'Igualada per sostreure i vendre 64 milions de dades personals
- L’advocat Ignacio de la Calzada: 'Molts treballadors perden indemnitzacions per aquest error
- Els populars banys termals de Llo de l'Alta Cerdanya, tancats per un incendi
- El restaurant TemPo de Manresa tancarà el 28 de desembre
- Dos Guàrdies Civils fora de servei salven un home que es trobava en estat greu a l'interior d'un cotxe a Sallent
- El 90% dels afiliats d’Aliança Catalana a Berga amenaça de plegar per la 'designació de Judit Vinyes com a cap de llista
- Rosalía interromp una entrevista per...una panerola