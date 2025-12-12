Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

"2.700 empreses confien en Envalora per complir amb la normativa d’envasos"

Envalora ensures compliance with Extended Producer Responsibility and helps its member companies promote the circular economy through a more sustainable model

2.700 empreses confien en Envalora per complir amb la normativa d'envasos. / D.R.

2.700 empreses confien en Envalora per complir amb la normativa d’envasos. / D.R.

La normativa que regula les obligacions de les empreses en la gestió dels residus dels envasos ha ampliat la Responsabilitat Ampliada del Productor (RAP) als envasos industrials i comercials. Des d’aquell moment, totes les companyies estan obligades a responsabilitzar-se del tractament i la gestió dels residus dels seus propis envasos.

A aquest marc s’hi afegirà el nou Reglament europeu d’envasos (PPWR), publicat el passat mes de febrer i amb entrada en vigor prevista per al 12 d’agost de 2026. Aquesta normativa introduirà requisits més exigents de disseny, reciclabilitat, reutilització i reducció. Per a les empreses, això suposarà revisar els seus envasos, processos i sistemes de compliment per adaptar-se als nous estàndards. En aquest camí, Envalora es presenta com un aliat clau.

Parlem amb Joan Ros, director general d’Envalora, per aprofundir en les funcions de l’empresa i quines implicacions té en aquest canvi.

¿Què és Envalora i quines funcions compleix?

―Envalora és el sistema col·lectiu autoritzat per ajudar les empreses a complir amb la normativa. El nostre paper és doble: garantir el compliment amb seguretat jurídica i eficiència econòmica, i impulsar l’economia circular a través d’un model més sostenible, basat en la prevenció, la reutilització i la promoció del reciclatge.

¿Com funciona operativament Envalora?

Hem dissenyat models operatius tant per a envasos d’un sol ús com per a envasos reutilitzables amb dos sistemes SDDR, obert i tancat. Els tràmits es centralitzen a la nostra plataforma digital Envanet, que permet gestionar tot el cicle de vida de l’envàs. És un sistema que simplifica tràmits, redueix errors i aporta transparència. A més, hem incorporat eines com el lector de Documents d’Identificació per agilitzar processos i bonificacions.

¿Quines empreses estan afectades per aquesta normativa i quines sancions tenen si no la compleixen?

Totes les empreses espanyoles o estrangeres que posen envasos industrials i comercials al mercat espanyol estan afectades, sense importar el seu tamany o sector. L’incompliment pot derivar en sancions administratives i en l’obligació de corregir la situació, a més d’un risc evident per a la seva reputació.

¿Quantes empreses estan adherides a Envalora i quin és el seu perfil?

Avui comptem amb més de 2.700 empreses adherides, i més de mil, adherides o no, ja reben bonificacions per la correcta gestió dels seus residus. Són companyies de sectors molt diversos —química, plàstic, metall, automoció, construcció, alimentació— ide diferents mides.

¿Quin cost suposa per a una empresa formar part del vostre programa?

El cost depèn de la quantitat i del tipus d’envàs. El 2026 oferim tarifes molt competitives i, a més, oferim bonificacions per la bona gestió dels residus d’envasos. El nostre objectiu és fomentar l’economia circular, afavorint pràctiques d’ecodisseny i reutilització d’envasos, en línia amb la nova normativa europea que entrarà en vigor el 12 d’agost de 2026.

¿Quins avantatges aporta en comparació amb gestionar-ho individualment?

El principal avantatge és la simplificació. Gestionar la RAP de forma individual és complex i costós. Amb Envalora, les empreses tenen seguretat jurídica, menys càrrega administrativa i accés a bonificacions econòmiques directes.

¿Quins objectius o millores tarifàries s’han introduït de cara al 2026?

El 2026 aplicarem tarifes reduïdes i tarifes específiques per a envasos de gran format, i rebaixarem l’import mínim anual, facilitant la participació de petites empreses. Continuarem bonificant les empreses pels seus residus d’envasos ben gestionats gràcies a l’eficiència del sistema i perquè les tarifes premiïn les pràctiques sostenibles.

¿Quines accions realitza Envalora per acompanyar les empreses?

Organitzem webinars, jornades sectorials i elaborem guies pràctiques, a més d’oferir atenció personalitzada i plans empresarials de prevenció i ecodisseny. També hem publicat a Envanet tutorials i eines que faciliten la càrrega de la documentació.

