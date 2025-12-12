Aniversari de la mort
Els fills d’Isak Andic es pronuncien per primera vegada per commemorar l’aniversari de la mort
Els hereus de l’empresari més ric de Catalunya es refereixen a ell com un «empresari excepcional», un «visionari» que «va elevar el nom de Barcelona» i un pare «pròxim i afectuós»
Paula Clemente
Els tres fills d’Isak Andic, fundador de Mango, han retut homenatge al seu pare a la seu central de la companyia a Palau-solità i Plegamans (Barcelona) al complir-se, aquest diumenge, un any de la seva mort. Ho han fet evocant la seva visió empresarial, la seva generositat i l’impacte socioeconòmic del seu llegat.
En concret, els tres germans, Jonathan, Judith i Sarah, es van reunir davant l’escultura de Jaume Plensa per dipositar flors en memòria del seu pare, al mateix lloc on, el desembre del 2024, totes les persones que formen o han format part de la companyia van homenatjar el fundador.
«Aquesta setmana fa un any que Isak ens va deixar i, com a fills seus, volem honrar la seva memòria compartint unes paraules en el seu record. Quan parlem d’Isak Andic, no parlem només d’un empresari excepcional, sinó d’un home generós i compromès amb la societat», destaquen els tres fills de l’empresari en una carta que difon Europa Press.
«Va arribar a Barcelona sent tot just un jove amb somnis enormes i una determinació que ja llavors sorprenia. Amb el temps, aquest somni va prendre forma i va donar lloc a una empresa que es convertiria en un dels grans motors econòmics del país i del sector de la moda. Mango va néixer perquè la moda estigués a l’abast de tothom i aquest esperit continua viu a cada botiga, cada equip i cada projecte que avui forma part de la companyia», remarquen.
Els seus tres fills destaquen a més que l’impacte d’Isak Andic va transcendir l’empresarial, ja que «va elevar el nom de Barcelona i la va projectar al món amb un orgull contagiós». «Per a ell, la ciutat i el seu esperit mediterrani no eren només un punt al mapa, sinó una font d’inspiració: una manera d’entendre la creativitat i el disseny», afegeixen en la missiva.
Gràcies al seu impuls, expliquen els seus fills, Mango es va convertir en un «pont» entre Barcelona i les grans capitals del món, des del passeig de Gràcia a Barcelona fins a Oxford Street a Londres, la Cinquena Avinguda a Nova York, Haussmann a París o a la Galeria Vittorio Emanuele II a Milà, «portant el nom de la ciutat que el va acollir pràcticament tots els racons del planeta».
Portar Mango a les principals ciutats del món
«Isak era un treballador incansable. Solia dir que no descansava fins a ‘buidar la maleta’, una analogia del seu esforç constant des dels seus inicis com a venedor. La seva visió sempre va ser clara: portar Mango a les principals ciutats del món», remarquen. Avui, la companyia compta amb prop de 3.000 botigues repartides en més de 850.000 metres quadrats, presència a més de 120 mercats i més de 17.000 persones.
«Isak va arribar a construir una xarxa global de milions de clients, col·laboradors (al nostre pare li agradava anomenar així tots els empleats de Mango), proveïdors i franquiciats, amb qui buscava mantenir un vincle pròxim, sense importar el seu rol. Ell solia dir que Mango era una empresa que pertanyia a totes les persones que treballaven o havien treballat allà», afirmen els tres fills a la carta.
Per al fundador de Mango el més important era treballar amb bons professionals que també fossin bones persones, segons recorden Jonathan, Judith i Sarah, per als que en l’univers de la moda el seu pare va ser «un visionari avançat al seu temps», ja que «va trencar motllos, va obrir camins i es va atrevir a experimentar quan pocs ho feien».
En aquest sentit, remarquen que va ser el primer que va començar amb la venda ‘online’, va promoure l’expansió internacional a través de les franquícies i va convocar per a les campanyes de Mango supermodels icòniques dels 90 com Naomi Campbell i Kate Moss, a més d’altres cares reconeixibles del món del cine i l’esport.
Pare «pròxim i afectuós»
D’altra banda, els tres fills del fundador de Mango destaquen que per a ells i per a la seva família, el seu llegat més destacat és el personal. «Isak va ser un pare pròxim i afectuós, un home serè, atent i savi. Era algú que escoltava de veritat, que celebrava els triomfs aliens i que sempre trobava temps per acompanyar els qui estimava, per més exigent que fos la seva jornada. Amb la mateixa humilitat amb què va començar venent roba en mercats ambulants sent un adolescent, va mantenir sempre els peus a terra i una mirada càlida cap als altres», destaquen.
La missiva acaba remarcant que la seva memòria continua viva en l’actualitat no només a l’empresa que va construir o en els reconeixements que va rebre, sinó en els valors que va transmetre als seus fills: «la determinació, la creativitat i la generositat discreta. El seu llegat inspira el futur de la nostra família i de la seva obra empresarial», conclouen els seus fills.
