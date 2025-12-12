COST DE LA VIDA
La inflació cedeix una dècima al novembre fins al 3% pels preus de l’electricitat
D’altra banda, l’INE ha detallat que la pujada dels aliments, carburants i els paquets turístics han afectat la dada a l’alça
Jaime Mejías
Després d’arribar al seu nivell més alt en els últims 16 mesos, la inflació sembla haver atorgat una petita treva. Així ho ha confirmat l’Institut Nacional d’Estadística (INE), indicant a través de la dada definitiva de l’índex de preus de consum (IPC) que la inflació es va situar al novembre en el 3%, una dècima inferior a la taxa registrada el mes d’octubre passat. D’aquesta manera, la dada correspon amb l’avançada per l’oficina estadística a finals del mes de novembre passat.
Per donar llum sobre les xifres, l’INE ha indicat que aquesta lleu caiguda d’una dècima correspon, principalment, amb l’evolució dels preus de l’electricitat, davant l’increment registrat el novembre de l’any passat. No obstant, ha advertit que diversos factors han afectat la dada a l’alça: la pujada dels aliments i les begudes no alcohòliques, que apugen els preus davant la baixada de l’any passat; el repunt dels carburants i el dels paquets turístics.
En l’informe ampliat, Estadística detalla que el grup que més va destacar pel seu pes en el descens de la dada va ser la vivenda, la taxa anual de la qual va disminuir fins al 5,7%. Aquest descens està estretament vinculat a la caiguda dels preus de l’electricitat.
D’altra banda, d’acord amb la informació divulgada aquest divendres pel portal estadístic, la inflació subjacent interanual, que exclou l’energia i els aliments no elaborats, s’ha situat al novembre en el 2,6%,una dècima per sobre de la taxa d’octubre, per la qual cosa es comporta de forma oposada a l’IPC general.
(Notícia a Ampliació)
- Desarticulen una xarxa criminal liderada per un metge conegut a les xarxes que traficava amb medicaments il·legals i dopants
- Dos Guàrdies Civils fora de servei salven un home que es trobava en estat greu a l'interior d'un cotxe a Sallent
- El restaurant TemPo de Manresa tancarà el 28 de desembre
- Jordi Cruyff: 'El futbol va deixar d’importar quan vaig saber que la meva filla tenia càncer
- Sembla la Sagrada Família, però és en un petit poble de Tarragona: una joia modernista d'un deixeble de Gaudí que per poc no arriba a existir
- Ernest Larroya munta una Trobada de Bateries per La Marató: 'El meu pare es va morir de càncer i jo volia aportar el meu granet de sorra a Manresa
- El grup Casablanca adquireix la cocteleria Glaç de Manresa
- Jo Jet i Maria Ribot pleguen