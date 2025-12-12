Una jornada sobre emprenedoria a UManresa subratlla que les persones són la clau
L’empresari Josep Casas i el financer Marc Ciria, convidats per ProManresa i la universitat, coincideixen que les bones idees no són res si no tenen al darrere el talent de promotors apassionats
Regió7
Emprendre amb èxit requereix una bona idea però, sobretot, exigeix passió, associar-se amb les persones adients i gestionar molt bé els diners des del primer dia. Aquesta podria ser una conclusió general del que ahir van posar a sobre la taula l’empresari manresà Josep Casas i el financer barceloní Marc Ciria, reunits per ProManresa i UManresa en una sessió sobre emprenedoria que, durant la pausa, va oferir a inversors convidats la possibilitat de contactar amb vuit emprenedors locals. La conversa entre els ponents va ser dirigida per Marc Marcè, exdirector de Regió7.
Josep Casas fou cocreador de la plataforma de venda online Naturitas, que va vendre a Uriach quan ja facturava 60 milions d’euros; actualment impulsa Food for Joe (alimentació animal premium) i Europistachos, un intent de competir en el mercat mundial d’aquest fruit sec. Va recomanar no emprendre sol, sinó amb persones complementàries i buscant el talent idoni per a cada lloc de treball. Les persones, va dir, són la clau. Va assumir que el futur de les empreses que competeixen en el terreny de les grans multinacionals és acabar venent-les, tot i que va considerar que encara és més dolorós emocionalment retirar-se de la direcció i deixar pas a altres.
Marc Ciria, més conegut per haver estat destacat crític de la gestió de Joan Laporta al Barça, i per estar ultimant una precandidatura a la presidència, va subratllar molt la importància de tenir al davant de qualsevol projecte un financer expert. Moltes empreses, va dir, es perden per no fer una gestió eficient dels diners. També va recomanar deixar-se aconsellar pels experts i «no enamorar-se dels projectes»: quan toca, diu, cal deixar-los anar.
Va coincidir amb Casas en què, en el món de les empreses, la clau sou les persones: va confessar que, quan decideix invertir en una start-up no ho fa perquè confia en una idea, sinó perquè creu en la capacitat d’un emprenedor. Va recomanar als emprenedors que tinguin «morro», que parlin amb tothom i que entenguin que, si fan cent contactes per trobar finançament, només un funcionarà. Convé no desanimar-se. Però si aquest un no apareix entre cent, llavors potser és que cal revisar el projecte, va advertir. n
- Desarticulen una xarxa criminal liderada per un metge conegut a les xarxes que traficava amb medicaments il·legals i dopants
- Detenen un jove hacker d'Igualada per sostreure i vendre 64 milions de dades personals
- El restaurant TemPo de Manresa tancarà el 28 de desembre
- Dos Guàrdies Civils fora de servei salven un home que es trobava en estat greu a l'interior d'un cotxe a Sallent
- L’advocat Ignacio de la Calzada: 'Molts treballadors perden indemnitzacions per aquest error
- Els populars banys termals de Llo de l'Alta Cerdanya, tancats per un incendi
- El 90% dels afiliats d’Aliança Catalana a Berga amenaça de plegar per la 'designació de Judit Vinyes com a cap de llista
- Rosalía interromp una entrevista per...una panerola