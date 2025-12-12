Meritxell Batet, nomenada consellera independent de l’operadora de telecomunicacions per satèl·lit, Sateliot
La designació de l’expresidenta del Congrés i ministra socialista es ratificarà en una junta a finals d’any
ACN
El Consell d'Administració de Sateliot ha nomenat Meritxell Batet com a consellera independent del grup català de telecomunicacions satel·litals especialitzat en connexions 5G per Internet de les Coses (IoT). La companyia, cofundada el 2018 pel manresà Jaume Sanpera, ho ha anunciat en un comunicat emès aquest divendres en el qual afirma que la incorporació de la política històrica del PSC contribueix “a l'enfortiment dels principis de transparència, rigor institucional i independència en la presa de decisions”. La designació se sotmetrà a ratificació en la junta d'accionistes prevista per a l'última setmana de l'any.
D’altra banda, el consell d’administració ha proposat la incorporació de José María García Orois com a observador del consell en representació de la Societat Espanyola per a la Transformació Tecnològica (SETT), on és director de Desenvolupament de Negoci.
L'entrada de José María García Orois arriba després de la inversió de 13,8 milions d'euros de la SETT a la ronda de sèrie B de 70 milions tancada per la companyia al març. L’Estat, a través de la SETT i Sepides (2,4%) controla el 18,7% del capital.
