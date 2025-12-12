Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
AturPerfumeria ReginaPlans cap de setmanaTorrons viralsPesta porcinaJo Jet i Maria RibotBaxi Manresa
instagramlinkedin

Meritxell Batet, nomenada consellera independent de l’operadora de telecomunicacions per satèl·lit, Sateliot

La designació de l’expresidenta del Congrés i ministra socialista es ratificarà en una junta a finals d’any

L'expresidenta del Congrés dels Diputats i política socialista, Meritxell Batet

L'expresidenta del Congrés dels Diputats i política socialista, Meritxell Batet / Sateloit

ACN

Barcelona

El Consell d'Administració de Sateliot ha nomenat Meritxell Batet com a consellera independent del grup català de telecomunicacions satel·litals especialitzat en connexions 5G per Internet de les Coses (IoT). La companyia, cofundada el 2018 pel manresà Jaume Sanpera, ho ha anunciat en un comunicat emès aquest divendres en el qual afirma que la incorporació de la política històrica del PSC contribueix “a l'enfortiment dels principis de transparència, rigor institucional i independència en la presa de decisions”. La designació se sotmetrà a ratificació en la junta d'accionistes prevista per a l'última setmana de l'any.

D’altra banda, el consell d’administració ha proposat la incorporació de José María García Orois com a observador del consell en representació de la Societat Espanyola per a la Transformació Tecnològica (SETT),  on és director de Desenvolupament de Negoci. 

L'entrada de José María García Orois arriba després de la inversió de 13,8 milions d'euros de la SETT a la ronda de sèrie B de 70 milions tancada per la companyia al març. L’Estat, a través de la SETT i Sepides  (2,4%) controla el 18,7% del capital.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Desarticulen una xarxa criminal liderada per un metge conegut a les xarxes que traficava amb medicaments il·legals i dopants
  2. Dos Guàrdies Civils fora de servei salven un home que es trobava en estat greu a l'interior d'un cotxe a Sallent
  3. El restaurant TemPo de Manresa tancarà el 28 de desembre
  4. Jordi Cruyff: 'El futbol va deixar d’importar quan vaig saber que la meva filla tenia càncer
  5. Sembla la Sagrada Família, però és en un petit poble de Tarragona: una joia modernista d'un deixeble de Gaudí que per poc no arriba a existir
  6. Ernest Larroya munta una Trobada de Bateries per La Marató: 'El meu pare es va morir de càncer i jo volia aportar el meu granet de sorra a Manresa
  7. El grup Casablanca adquireix la cocteleria Glaç de Manresa
  8. Jo Jet i Maria Ribot pleguen

Sant Fruitós posarà noms de dona a set nous carrers de Pineda de Bages

Sant Fruitós posarà noms de dona a set nous carrers de Pineda de Bages

L’IRTA-CReSA, investigat pel brot de pesta porcina, no està obligat a tenir pla davant risc biològic

L’IRTA-CReSA, investigat pel brot de pesta porcina, no està obligat a tenir pla davant risc biològic

Mossos de paisà vigilaran irregularitats al volant aquest Nadal

Mossos de paisà vigilaran irregularitats al volant aquest Nadal

Meritxell Batet, nomenada consellera independent de l’operadora de telecomunicacions per satèl·lit, Sateliot

Meritxell Batet, nomenada consellera independent de l’operadora de telecomunicacions per satèl·lit, Sateliot

Seat inaugura la planta d'assemblatge de bateries de Martorell

Seat inaugura la planta d'assemblatge de bateries de Martorell

La Oreja de Van Gogh anuncia un nou concert al Palau Sant Jordi el 27 de novembre del 2026

La Oreja de Van Gogh anuncia un nou concert al Palau Sant Jordi el 27 de novembre del 2026

Joan Baró Gálvez: Solucions legals per a tu

Joan Baró Gálvez: Solucions legals per a tu

Més llum al parc Puigterrà de Manresa per millorar la seguretat i la mobilitat de l’accés pel carrer Circumval·lació

Més llum al parc Puigterrà de Manresa per millorar la seguretat i la mobilitat de l’accés pel carrer Circumval·lació
Tracking Pixel Contents